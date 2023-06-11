Дорофєєва показала, як її матір реагує на творчість Міші Кацуріна
Понад рік співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) зустрічається з ресторатором, блогером Мішею Кацуріним. Зіркова парочка разом працює над новими композиціями артистки. Дорофєєва показала шанувальникам, як на творчість Кацуріна реагує її матір, пані Ольга.
Відповідні сторіз з’явились в Instagram Дорофєєвої.
Подробиці
Надя опублікувала серію коротких відео, на яких її бойфренд створює музику. Втім увага Дорофєєвої була прикута до її матері Ольги. Судячи з усього, вона була не в захваті від набору звуків, які лунали з девайсів Кацуріна. До цього Дорофєєва поставилася з гумором.
Також Надя пригадала пісню "Кохаю, але не зовсім". Через підрив Каховської ГЕС, який спричинив екологічну та гуманітарну катастрофи, артистка відклала прем’єру нової композиції. Дорофєєва зазначила, що вона вже хоче поділитися з шанувальниками іншою новою піснею.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Дорофєєва та Кацурін вперше виступили на сцені з піснею "Щоб не було". Також ми розповідали, як Міша Кацурін привітав Надю з днем народження.