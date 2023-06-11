Дорофєєва показала, як її матір реагує на творчість Міші Кацуріна

Співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) та ресторатор, блогер Міша Кацурін. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Понад рік співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) зустрічається з ресторатором, блогером Мішею Кацуріним. Зіркова парочка разом працює над новими композиціями артистки. Дорофєєва показала шанувальникам, як на творчість Кацуріна реагує її матір, пані Ольга.

Відповідні сторіз з’явились в Instagram Дорофєєвої.

Читайте також:

Подробиці

Надя опублікувала серію коротких відео, на яких її бойфренд створює музику. Втім увага Дорофєєвої була прикута до її матері Ольги. Судячи з усього, вона була не в захваті від набору звуків, які лунали з девайсів Кацуріна. До цього Дорофєєва поставилася з гумором.

Бойфренд Наді Дорофєєвої, ресторатор Міша Кацурін. Скриншот: Instagram/nadyadorofeeva

Матір Наді Дорофєєвої, пані Ольга. Скриншот: Instagram/nadyadorofeeva

Також Надя пригадала пісню "Кохаю, але не зовсім". Через підрив Каховської ГЕС, який спричинив екологічну та гуманітарну катастрофи, артистка відклала прем’єру нової композиції. Дорофєєва зазначила, що вона вже хоче поділитися з шанувальниками іншою новою піснею.

Надя Дорофєєва. Скриншот: Instagram/nadyadorofeeva

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дорофєєва та Кацурін вперше виступили на сцені з піснею "Щоб не було". Також ми розповідали, як Міша Кацурін привітав Надю з днем народження.