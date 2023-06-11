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Макс Барських запропонував шанувальникам перекласти його російськомовні пісні

11 червня 2023 09:27
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Макс Барських запропонував шанувальникам перекласти його російськомовні пісні
Співак Макс Барських. Фото: менеджмент артиста
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні співак Макс Барських виступив у Києві. На концерті він вперше презентував україномовну версію на свій хіт "Туманы". На цьому експерименті артист зупинятися не планує. 

Про подальші плани Барських повідомив у своїх соцмережах. 

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Подробиці 

За словами Макса, він все частіше відчуває дискомфорт, коли виконує свої пісні російською мовою. 33-річний артист заявив про бажання взагалі відмовитися від російської мови. Проте Барських зізнався, що йому інколи важко створювати українські версії композицій, які фанати знають та люблять. 

"Мені сподобався експеримент із піснею "Туманы". Мені здається, її вдалося перекласти так, що вона звучить як цілісна пісня", — розповів Макс.

Саме тому Барських звернувся до шанувальників та запропонував їм доєднатися до перекладу композицій. А також написати своє бачення та ідеї стосовно цієї ініціативи. В пріоритеті Макса такі пісні:

  • Хочу танцевать
  • Неверная
  • Лей не жалей
  • Подруга Ночь
  • Берега
  • Неземная
  • По секрету
  • Bestseller

Переклад російськомовних композицій на українську в коментарях підтримала співачка Оля Полякова. "Перекладай всі! У мене заходять на ура", — написала вона. 

Зазначимо, що зовсім скоро українська пісня "Тумани" зʼявиться на цифрових майданчиках. Монетизація з неї піде на цільову допомогу ЗСУ.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки Макс Барських отримував роялті в Росії до 24 лютого 2022 року. Також ми розповідали, що Макс Барських верхи на конях з'явився у новому кліпі.

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