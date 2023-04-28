Впервые за два года рок-группа O.Torvald выпустила песню и чувственный клип на нее
Украинская рок-группа O.Torvald после перерыва возвращается с песней "Дихай". Это их первый релиз с 2021 года.
Чувственное видео на новую композицию доступно на YouTube-канале музыкантов.
О песне и клипе
По словам фронтмена группы O.Torvald, Жени Галича, они долго ничего не писали и не выпускали, в первую очередь из-за начала полномасштабного вторжения России в Украину. Часть команды 24 февраля была во Львове, потому что у группы были запланированы съемки клипа.
Музыканты начали активно волонтерить. А потом Галич присоединился к рядам ВСУ и не мог вернуться к музыке ни эмоционально, ни физически.
"Сейчас эмоции накопились и мы хотим их направить в творчество. "Дихай" — это результат тяжелых ночей, когда тебя накрывает тревожность, депрессивные мысли и панические атаки. 24 февраля изменило каждого из нас: и военных и гражданских", — прокомментировал премьеру Женя Галич.
Сюжет клипа — это метафора того эмоционального состояния, когда человека накрывают чувства, он начинает в них тонуть, ему не хватает воздуха и накрывает чувство полного безысходности.
Специально для съемок была построена больничная палата в бассейне, ведь по мере развертывания сюжета палата постепенно заполнялась водой.
За реализацию клипа отвечали сразу два режиссера: Женя Головатенко и Женя Красулей, вместе с которым Галич проходит военную службу. Группа O.Torvald также отмечает, что пока есть такая возможность, они планируют выпускать ежемесячно новый материал.
Напомним, ранее мы писали, что военнослужащий, основатель "Культурного десанта" Коля Серга презентовал песню "Додому" и видео на нее. Также мы рассказывали, что певица Наталья Могилевская продает место в новом клипе за более чем 100 тысяч гривен.