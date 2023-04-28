Впервые за два года рок-группа O.Torvald выпустила песню и чувственный клип на нее

Кадр из клипа O.Torvald "Дихай". Фото: Татьяна Шавловская

Украинская рок-группа O.Torvald после перерыва возвращается с песней "Дихай". Это их первый релиз с 2021 года.

Чувственное видео на новую композицию доступно на YouTube-канале музыкантов.

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О песне и клипе

По словам фронтмена группы O.Torvald, Жени Галича, они долго ничего не писали и не выпускали, в первую очередь из-за начала полномасштабного вторжения России в Украину. Часть команды 24 февраля была во Львове, потому что у группы были запланированы съемки клипа.

Музыканты начали активно волонтерить. А потом Галич присоединился к рядам ВСУ и не мог вернуться к музыке ни эмоционально, ни физически.

"Сейчас эмоции накопились и мы хотим их направить в творчество. "Дихай" — это результат тяжелых ночей, когда тебя накрывает тревожность, депрессивные мысли и панические атаки. 24 февраля изменило каждого из нас: и военных и гражданских", — прокомментировал премьеру Женя Галич.

Сюжет клипа — это метафора того эмоционального состояния, когда человека накрывают чувства, он начинает в них тонуть, ему не хватает воздуха и накрывает чувство полного безысходности.

Специально для съемок была построена больничная палата в бассейне, ведь по мере развертывания сюжета палата постепенно заполнялась водой.

За реализацию клипа отвечали сразу два режиссера: Женя Головатенко и Женя Красулей, вместе с которым Галич проходит военную службу. Группа O.Torvald также отмечает, что пока есть такая возможность, они планируют выпускать ежемесячно новый материал.

Режиссеры клипа и музыкант Женя Галич. Фото: Татьяна Шавловская

Напомним, ранее мы писали, что военнослужащий, основатель "Культурного десанта" Коля Серга презентовал песню "Додому" и видео на нее. Также мы рассказывали, что певица Наталья Могилевская продает место в новом клипе за более чем 100 тысяч гривен.