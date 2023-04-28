Вперше за два роки рок-гурт O.Torvald випустив пісню та чуттєвий кліп на неї

Кадр з кліпу O.Torvald "Дихай". Фото: Тетяна Шавловська

Український рок-гурт O.Torvald після перерви повертаються з піснею "Дихай". Це їхній перший реліз з 2021 року.

Чуттєве відео на нову композицію доступне на YouTube-каналі музикантів.

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Про пісню та кліп

За словами фронтмена гурту O.Torvald, Жені Галича, вони довго нічого не писали і не випускали, в першу чергу через початок повномасштабного вторгнення Росії до України. Частина команди 24 лютого була у Львові, бо в гурту були заплановані зйомки кліпу. Музиканти почали активно волонтерити. А згодом Галич доєднався до лав ЗСУ і не міг повернутись до музики ні емоційно, ні фізично.

"Зараз емоції накопичились і ми хочемо їх спрямувати у творчість. "Дихай" — це результат важких ночей, коли тебе накриває тривожність, депресивні думки та панічні атаки. 24 лютого змінило кожного з нас: і військових і цивільних", — прокоментував прем’єру Женя Галич.

Сюжет кліпу — це метафора того емоційного стану, коли людину накривають почуття, вона починає в них тонути, їй бракує повітря, і накриває відчуття повної безвиході.

Спеціально для зйомок було збудовано лікарняну палату у басейні, адже в міру розгортання сюжету, палата поступово заповнювалась водою.

За реалізацію кліпу відповідали одразу два режисери: Женя Головатенко та Женя Красулею, разом з яким Галич проходить військову службу. Гурт O.Torvald також зазначає, що допоки є така можливість, вони планують випускати щомісяця новий матеріал.

Режисери кліпу та музикант Женя Галич. Фото: Тетяна Шавловська

Нагадаємо, раніше ми писали, що військовослужбовець, засновник "Культурного десанту" Коля Сєрга презентував пісню "Додому" та відео на неї. Також ми розповідали, що співачка Наталія Могилевська продає місце в новому кліпі за понад 100 тисяч гривень.