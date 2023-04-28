Вперше за два роки рок-гурт O.Torvald випустив пісню та чуттєвий кліп на неї
Український рок-гурт O.Torvald після перерви повертаються з піснею "Дихай". Це їхній перший реліз з 2021 року.
Чуттєве відео на нову композицію доступне на YouTube-каналі музикантів.
Про пісню та кліп
За словами фронтмена гурту O.Torvald, Жені Галича, вони довго нічого не писали і не випускали, в першу чергу через початок повномасштабного вторгнення Росії до України. Частина команди 24 лютого була у Львові, бо в гурту були заплановані зйомки кліпу. Музиканти почали активно волонтерити. А згодом Галич доєднався до лав ЗСУ і не міг повернутись до музики ні емоційно, ні фізично.
"Зараз емоції накопичились і ми хочемо їх спрямувати у творчість. "Дихай" — це результат важких ночей, коли тебе накриває тривожність, депресивні думки та панічні атаки. 24 лютого змінило кожного з нас: і військових і цивільних", — прокоментував прем’єру Женя Галич.
Сюжет кліпу — це метафора того емоційного стану, коли людину накривають почуття, вона починає в них тонути, їй бракує повітря, і накриває відчуття повної безвиході.
Спеціально для зйомок було збудовано лікарняну палату у басейні, адже в міру розгортання сюжету, палата поступово заповнювалась водою.
За реалізацію кліпу відповідали одразу два режисери: Женя Головатенко та Женя Красулею, разом з яким Галич проходить військову службу. Гурт O.Torvald також зазначає, що допоки є така можливість, вони планують випускати щомісяця новий матеріал.
Нагадаємо, раніше ми писали, що військовослужбовець, засновник "Культурного десанту" Коля Сєрга презентував пісню "Додому" та відео на неї. Також ми розповідали, що співачка Наталія Могилевська продає місце в новому кліпі за понад 100 тисяч гривень.