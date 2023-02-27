Победители 29-й премии Гильдии киноактеров США

Все ближе к Оскару: победители премии Гильдии киноактеров США
В отеле Fairmont Century Plaza в Лос-Анджелесе (США) состоялась 29-я церемония вручения премии Гильдии киноактеров США. Абсолютным триумфатором стал фильм Дэн Квана и Дэниела Шайнерта "Все всегда и в то же время". Лента получила награды сразу в четырех категориях.
Новини.LIVE расскажет об основных победителях премии.
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Лучшая женская роль — Мишель Йео, "Все всегда и одновременно"
Лучшая мужская роль — Брендан Фрейзер, "Кот"
Лучшая актриса в мини-сериале — Джессика Честейн, "Джордж и Темми"
Лучший актер в мини-сериале — Сэм Эллиотт, "1883"
Лучшая актриса в комедийном сериале — Джин Смарт, "Уловки"
Лучший актер в комедийном сериале — Джереми Аллен Уайт, "Медведь"
Лучшая актриса второго плана — Джейми Ли Кертис, "Все всегда и одновременно"
Лучший актер второго плана — Кэ Хюи Куан, "Все всегда и одновременно"
Лучшая актриса в драматическом сериале — Дженнифер Кулидж, "Белый лотос"
Лучший актер в драматическом сериале — Джейсон Бейтман, "Озарк"
Лучший актерский состав в драматическом сериале — "Белый лотос"
Лучший актерский состав в игровом кино — "Все всегда и одновременно"
Лучший актерский состав в комедийном сериале — "Начальная школа "Эбботт"
Напомним, ранее мы писали, что в Лондоне прошла 76-я церемония премии BAFTA, которую вручает Британская академия кино и телевизионных искусств. Победители были объявлены в Королевском фестивальном зале Southbank Centre.
Фото: REUTERS