Победители 29-й премии Гильдии киноактеров США

Лучший актерский состав в игровом кино — "Все всегда и одновременно"

В отеле Fairmont Century Plaza в Лос-Анджелесе (США) состоялась 29-я церемония вручения премии Гильдии киноактеров США. Абсолютным триумфатором стал фильм Дэн Квана и Дэниела Шайнерта "Все всегда и в то же время". Лента получила награды сразу в четырех категориях.

Новини.LIVE расскажет об основных победителях премии.

Лучшая женская роль — Мишель Йео, "Все всегда и одновременно"

Лучшая мужская роль — Брендан Фрейзер, "Кот"

Лучшая актриса в мини-сериале — Джессика Честейн, "Джордж и Темми"

Лучший актер в мини-сериале — Сэм Эллиотт, "1883"

Лучшая актриса в комедийном сериале — Джин Смарт, "Уловки"

Лучший актер в комедийном сериале — Джереми Аллен Уайт, "Медведь"

Лучшая актриса второго плана — Джейми Ли Кертис, "Все всегда и одновременно"

Лучший актер второго плана — Кэ Хюи Куан, "Все всегда и одновременно"

Лучшая актриса в драматическом сериале — Дженнифер Кулидж, "Белый лотос"

Лучший актер в драматическом сериале — Джейсон Бейтман, "Озарк"

Лучший актерский состав в драматическом сериале — "Белый лотос"

Лучший актерский состав в игровом кино — "Все всегда и одновременно"

Лучший актерский состав в комедийном сериале — "Начальная школа "Эбботт"

Напомним, ранее мы писали, что в Лондоне прошла 76-я церемония премии BAFTA, которую вручает Британская академия кино и телевизионных искусств. Победители были объявлены в Королевском фестивальном зале Southbank Centre.

Фото: REUTERS