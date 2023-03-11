Номинанты на Оскар-2023: лучшая песня

Все о песнях, претендующих на "Оскар-2023"
Уже в это воскресенье, 12 марта (рано утром 13 марта по киевскому времени), в Лос-Анджелесе состоится 95-я церемония вручения наград за самые высокие достижения в киноиндустрии — премия "Оскар". Американо-барбадосская певица Рианна (беременная вторым ребенком), станет одним из артистов, выступающих на церемонии награждения. Также она претендует на получение самой желанной статуэтки в мире кинематографа.
Новини.LIVE подробно расскажет о номинантах этого года в категории "Лучшая оригинальная песня".
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Naatu Naatu — RRR: Рядом ревет революция
Композиция стала саундтреком самого дорогого фильма в истории Индии, производством которого занималась стриминговая платформа Netflix. Песня является одним из фаворитов "Оскара". Еще бы — Naatu Naatu уже получила многочисленные награды, в том числе и премию "Золотой глобус".
Автором музыки является известный индийский композитор Кееравани. Именно он получил статуэтку премии "Золотой глобус" в Лос-Анджелесе в начале этого года. Исполнителями хита стали певцы Кала Бхайрава и Рахул Сиплигундж.
Фильм "RRR: Рядом ревет революция" снимали несколько лет, а одну из самых ярких и дорогих сцен — в Киеве в августе 2021 года. Столицу Украины избрали для съемок из-за пандемии COVID-19. Британские актеры не могли попасть в Индию, а индийская съемочная группа — в страны Европейского Союза.
Режиссер Раджамоли мог бы построить декорации в Индии. Однако был в восторге от Киева, Межигорья и Мариинского дворца в частности. Именно кадры из столицы Украины и вошли в официальный клип на песню Naatu Naatu. Только на YouTube клип набрал 264 млн просмотров.
Lift Me Up — Черная пантера: Ваканда навсегда
Саундтрек стал первой песней, которую Рианна презентовала почти семь лет. Ее певица записала в соавторстве с продюсером Людвигом Горанссоном, афробит-сенсором Темсом и режиссером Райаном Куглером.
"Подойди меня, держи меня, держи меня рядом, целиком и здорово", — поет суперзвезда.
Простая и трогательная композиция о любви написана как дань памяти покойной звезде "Черной пантеры", американскому актеру Чедвику Боузману. Он умер в августе 2020 года от онкологии в возрасте 43 лет.
Это первая номинация Рианны на кинопремию "Оскар". Если она выиграет, то прибавит золотую статуэтку ло девяти наград "Грэмми".
Hold My Hand — Топ Ган: Меверик
Для Леди Гаги это третья номинация в этой категории. В 2019 году она получила "Оскар" за песню Shallow, которую спела вместе с голливудским актером Брэдли Купером в фильме "Рождение звезды".
Саундтрек фильма "Топ Ган: Меверик" Гага должна была также спеть на сцене "Оскара". Впрочем, из-за напряженного графика сделать это она не сможет. Соавтором трека выступил BloodPop, уже работавший с певицей над альбомами Joanne (2016) и Chromatica (2020). Также к песне приложил руку Бенджамин Райс, продюсер Shallow, один из главных хитов Леди Гаги.
Сингл Hold My Hand возглавил iTunes-чарты десятков стран мира, включая США, Великобританию, Францию и другие.
This is a Life — Все всегда и одновременно
Через 35 лет после получения премии "Оскар" за оригинальную музыку к фильму Бернардо Бертолуччи "Последний император" Дэвид Бирн возвращается на 95-ю церемонию награждения. Он исполнит номинированную на "Оскар" песню This is A Life из альбома Everything Everywhere All at Once вместе с композитором и автором песен ленты Сон Люкс и номинанткой на премию, актрисой второго плана Стефани Хсу.
Райан Лотт, Бирн и Мицки написали музыку к песне This Is A Life на слова Лотта и Бирна. Эта песня стала саундтреком американского научно-фантастического фильма режиссеров Дэниела Шайнерта и Дэна Квана "Все всегда и одновременно", который представлен во многих номинациях, включая главную — "Лучший фильм".
Applause — Расскажи это как женщина
Для композитора и автора песен Даян Уоррен это уже четырнадцатая номинация на премию "Оскар". Интересный факт — она в претендентах на награду нон-стопом начиная с 2017 года. Саундтрек к фильму исполнила Софи Карсон.
"Я пишу каждый день. Я пишу каждый день своей жизни. И вот как я на это смотрю — это так, будто ты спортсмен и должен тренироваться. Хочешь попасть на Олимпиаду, ты должен наработать мышцы", — призналась Уоррен.
Кстати, за предыдущие 14 номинаций Даян ни разу не победила. Впрочем, в ноябре прошлого года автор песен получила почетный "Оскар" на Governors Awards.
Напомним, ранее мы писали, где и когда смотреть церемонию награждения премии "Оскар-2023". Также мы рассказывали, что впервые за 60 лет организаторы премии "Оскар" изменили цвет красной дорожки.