Номинанты на Оскар-2023: лучшая песня

Певица Леди Гага претендует на второй "Оскар"

Уже в это воскресенье, 12 марта (рано утром 13 марта по киевскому времени), в Лос-Анджелесе состоится 95-я церемония вручения наград за самые высокие достижения в киноиндустрии — премия "Оскар". Американо-барбадосская певица Рианна (беременная вторым ребенком), станет одним из артистов, выступающих на церемонии награждения. Также она претендует на получение самой желанной статуэтки в мире кинематографа.

Новини.LIVE подробно расскажет о номинантах этого года в категории "Лучшая оригинальная песня".

Naatu Naatu — RRR: Рядом ревет революция

Композиция стала саундтреком самого дорогого фильма в истории Индии, производством которого занималась стриминговая платформа Netflix. Песня является одним из фаворитов "Оскара". Еще бы — Naatu Naatu уже получила многочисленные награды, в том числе и премию "Золотой глобус".

Автором музыки является известный индийский композитор Кееравани. Именно он получил статуэтку премии "Золотой глобус" в Лос-Анджелесе в начале этого года. Исполнителями хита стали певцы Кала Бхайрава и Рахул Сиплигундж.

Фильм "RRR: Рядом ревет революция" снимали несколько лет, а одну из самых ярких и дорогих сцен — в Киеве в августе 2021 года. Столицу Украины избрали для съемок из-за пандемии COVID-19. Британские актеры не могли попасть в Индию, а индийская съемочная группа — в страны Европейского Союза.

Режиссер Раджамоли мог бы построить декорации в Индии. Однако был в восторге от Киева, Межигорья и Мариинского дворца в частности. Именно кадры из столицы Украины и вошли в официальный клип на песню Naatu Naatu. Только на YouTube клип набрал 264 млн просмотров.

Lift Me Up — Черная пантера: Ваканда навсегда

Саундтрек стал первой песней, которую Рианна презентовала почти семь лет. Ее певица записала в соавторстве с продюсером Людвигом Горанссоном, афробит-сенсором Темсом и режиссером Райаном Куглером.

"Подойди меня, держи меня, держи меня рядом, целиком и здорово", — поет суперзвезда.

Простая и трогательная композиция о любви написана как дань памяти покойной звезде "Черной пантеры", американскому актеру Чедвику Боузману. Он умер в августе 2020 года от онкологии в возрасте 43 лет.

Это первая номинация Рианны на кинопремию "Оскар". Если она выиграет, то прибавит золотую статуэтку ло девяти наград "Грэмми".

Hold My Hand — Топ Ган: Меверик

Для Леди Гаги это третья номинация в этой категории. В 2019 году она получила "Оскар" за песню Shallow, которую спела вместе с голливудским актером Брэдли Купером в фильме "Рождение звезды".

Саундтрек фильма "Топ Ган: Меверик" Гага должна была также спеть на сцене "Оскара". Впрочем, из-за напряженного графика сделать это она не сможет. Соавтором трека выступил BloodPop, уже работавший с певицей над альбомами Joanne (2016) и Chromatica (2020). Также к песне приложил руку Бенджамин Райс, продюсер Shallow, один из главных хитов Леди Гаги.

Сингл Hold My Hand возглавил iTunes-чарты десятков стран мира, включая США, Великобританию, Францию и другие.

This is a Life — Все всегда и одновременно

Через 35 лет после получения премии "Оскар" за оригинальную музыку к фильму Бернардо Бертолуччи "Последний император" Дэвид Бирн возвращается на 95-ю церемонию награждения. Он исполнит номинированную на "Оскар" песню This is A Life из альбома Everything Everywhere All at Once вместе с композитором и автором песен ленты Сон Люкс и номинанткой на премию, актрисой второго плана Стефани Хсу.

Райан Лотт, Бирн и Мицки написали музыку к песне This Is A Life на слова Лотта и Бирна. Эта песня стала саундтреком американского научно-фантастического фильма режиссеров Дэниела Шайнерта и Дэна Квана "Все всегда и одновременно", который представлен во многих номинациях, включая главную — "Лучший фильм".

Applause — Расскажи это как женщина

Для композитора и автора песен Даян Уоррен это уже четырнадцатая номинация на премию "Оскар". Интересный факт — она в претендентах на награду нон-стопом начиная с 2017 года. Саундтрек к фильму исполнила Софи Карсон.

"Я пишу каждый день. Я пишу каждый день своей жизни. И вот как я на это смотрю — это так, будто ты спортсмен и должен тренироваться. Хочешь попасть на Олимпиаду, ты должен наработать мышцы", — призналась Уоррен.

Кстати, за предыдущие 14 номинаций Даян ни разу не победила. Впрочем, в ноябре прошлого года автор песен получила почетный "Оскар" на Governors Awards.

