Номінанти на Оскар-2023: найкраща пісня

Співачка Леді Гага претендує на другий "Оскар"

Вже цієї неділі, 12 березня (рано вранці 13 березня за київським часом), у Лос-Анджелесі відбудеться 95-та церемонія вручення нагород за найвищі досягнення у кіноіндустрії — премія "Оскар". Американо-барбадоська співачка Ріанна (вагітна другою дитиною), стане однією з артистів, які виступатимуть на церемонії нагородження. Також вона претендує на отримання найбажанішої статуетки у світі кінематографа.

Новини.LIVE детально розкаже про цьогорічних номінантів у категорії "Найкраща оригінальна пісня".

Naatu Naatu — RRR: Поруч реве революція

Композиція стала саундтреком найдорожчого фільму в історії Індії, виробництвом якого займалась стрімінгова платформа Netflix. Пісня є одним з фаворитів цьогорічного "Оскара". Ще б пак — Naatu Naatu вже отримала численні нагороди, зокрема й премію "Золотий глобус".

Автором музики є відомий індійський композитор Кееравані. Саме він отримав статуетку премії "Золотий глобус" у Лос-Анджелесі на початку цього року. Виконавцями хіта стали співаки Кала Бхайрава та Рахул Сіплігундж.

Фільм "RRR: Поруч реве революція" знімали кілька років, а одну з найяскравіших та дорогих сцен — у Києві в серпні 2021 року. Столицю України обрали для зйомок через пандемію COVID-19. Британські актори не могли потрапити в Індію, а індійська знімальна група — у країни Європейського Союзу.

Режисер Раджамолі міг би збудувати декорації в Індії. Проте був у захваті від Києва, Межигір’я та Маріїнського палацу зокрема. Саме кадри зі столиці України і увійшли в офіційний кліп на пісню Naatu Naatu. Тільки на YouTube кліп набрав 264 млн переглядів.

Lift Me Up — Чорна пантера: Ваканда назавжди

Саундтрек став першою піснею, яку Ріанна презентувала за майже сім років. Її співачка записала у співавторстві з продюсером Людвігом Ґоранссоном, афробіт-сенсором Темсом і режисером Раяном Куглером.

"Підійми мене, тримай мене, тримай мене поруч, цілком і здорово", — співає суперзірка.

Проста і зворушлива композиція про кохання написана як данина пам’яті покійній зірці "Чорної пантери", американському акторові Чедвіку Боузману. Він помер в серпні 2020-го від онкології у віці 43 років.

Це перша номінація Ріанни на кінопремію "Оскар". Якщо вона виграє, то додасть золоту статуетку до дев'яти нагород "Ґреммі".

Hold My Hand — Топ Ґан: Меверік

Для Леді Гаги це вже третя номінація в цій категорії. 2019 року вона отримала "Оскар" за пісню Shallow, яку заспівала разом з голлівудським актором Бредлі Купером у фільмі "Народження зірки".

Саундтрек фільму "Топ Ґан: Меверік" Гага повинна була також заспівати на сцені цьогорічного "Оскара". Втім, через напружений графік зробити це вона не зможе. Співавтором треку виступив BloodPop, який уже працював зі співачкою над альбомами Joanne (2016) та Chromatica (2020). Також до пісні приклав руку Бенджамін Райс, продюсер Shallow, одного з головних хітів Леді Гаги.

Сингл Hold My Hand очолив iTunes-чарти десятків країн світу, включаючи США, Великої Британії, Франції та інших.

This is a Life — Все завжди і водночас

Через 35 років після отримання премії "Оскар" за оригінальну музику до фільму Бернардо Бертолуччі "Останній імператор" Девід Бірн повертається на 95-у церемонію нагородження. Він виконає номіновану на "Оскар" пісню This is A Life із альбому Everything Everywhere All at Once разом із композиторкою та авторкою пісень стрічки Сон Люкс і номінанткою на премію, акторкою другого плану Стефані Хсу.

Райан Лотт, Бірн і Міцкі написали музику до пісні This Is A Life на слова Лотта і Бірна. Ця пісня стала саундтреком американського науково-фантастичного фільму режисерів Денієла Шайнерта і Дена Квана "Все завжди і водночас", який представлений в багатьох номінаціях, включаючи головну — "Найкращий фільм".

Applause — Розкажи це як жінка

Для композиторки та авторки пісень Даян Воррен це вже чотирнадцята номінація на премію "Оскар". Цікавий факт — вона в претендентах на нагороду нон-стопом починаючи з 2017 року. Саундтрек до фільму виконала Софі Карсон.

"Я пишу щодня. Я пишу кожен день свого життя. І ось як я на це дивлюся — це так, ніби ти спортсмен і маєш тренуватися. Хочеш потрапити на Олімпіаду, ти маєш напрацювати м’язи", — зізналась Воррен.

До речі, за попередні 14 номінацій Даян жодного разу не перемогла. Втім, в листопаді минулого року авторка пісень таки отримала почесний "Оскар" на Governors Awards.

