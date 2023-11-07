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Все серьезно — Брэд Питт появился на мероприятии с молодой девушкой

7 ноября 2023 11:51
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Все серьезно – Брэд Питт появился на мероприятии с молодой девушкой
Брэд Питт. Фото: instagram.com/bradpittofflcial
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

По слухам, американский актер Брэд Питт уже год как в серьезных отношениях с дизайнером ювелирных изделий и нутрициологом Инес де Рамон. На днях пару увидели вместе на премии (LACMA) Art+Film Gala.

Об этом пишет издание People.

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32-летняя Инес де Рамон — бывшая жена звезды "Дневников вампира", актера Пола Уэсли, с которым она развелась в конце прошлого года.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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С Брэдом Питтом ее стали видеть на людях осенью 2022-го. В частности, Брэд познакомил девушку со своими друзьями Синди Кроуфорд и Рэнди Гербером, а также Шоном Пенном и Джимми Пейджем. По информации инсайдера, на тот момент пара была вместе уже несколько месяцев.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Впоследствии зимой их заметили на отдыхе в Мексике у бассейна: Инес загорала топлес возле своего знаменитого бойфренда.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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На днях состоялось звездное мероприятие (LACMA) Art+Film Gala, которое также посетили Дженнифер Лопес, Бен Аффлек, Киану Ривз, Ким Кардашян, Леонардо Ди Каприо, Сальма Гаек, Билли Айлиш и другие.

 

Брэд Питт
Брэд Питт (LACMA) Art + Film Gala. Фото: JetSetter.ua

Брэда Питта на мероприятии сопровождала Инес де Рамон, однако они отказались фотографироваться. Инсайдер рассказал, что они получали удовольствие в компании друг друга.

"Они были очень милыми. Смеялись и шутили со всеми вокруг них… Они, кажется, очень хорошо проводили время", — сказал инсайдер.

Говорят, отношения Брэда и Инеса очень крепкие и действительно серьезные.

Напомним, стало известно, как выглядит райский уголок Брэда Питта за 20 миллионов.

Также мы писали, что поклонников возмутило откровение 11-летней Кирстен Данст о поцелуях с Брэдом Питтом.

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