Все серьезно — Брэд Питт появился на мероприятии с молодой девушкой
По слухам, американский актер Брэд Питт уже год как в серьезных отношениях с дизайнером ювелирных изделий и нутрициологом Инес де Рамон. На днях пару увидели вместе на премии (LACMA) Art+Film Gala.
Об этом пишет издание People.
Были очень милыми
32-летняя Инес де Рамон — бывшая жена звезды "Дневников вампира", актера Пола Уэсли, с которым она развелась в конце прошлого года.
С Брэдом Питтом ее стали видеть на людях осенью 2022-го. В частности, Брэд познакомил девушку со своими друзьями Синди Кроуфорд и Рэнди Гербером, а также Шоном Пенном и Джимми Пейджем. По информации инсайдера, на тот момент пара была вместе уже несколько месяцев.
Впоследствии зимой их заметили на отдыхе в Мексике у бассейна: Инес загорала топлес возле своего знаменитого бойфренда.
На днях состоялось звездное мероприятие (LACMA) Art+Film Gala, которое также посетили Дженнифер Лопес, Бен Аффлек, Киану Ривз, Ким Кардашян, Леонардо Ди Каприо, Сальма Гаек, Билли Айлиш и другие.
Брэда Питта на мероприятии сопровождала Инес де Рамон, однако они отказались фотографироваться. Инсайдер рассказал, что они получали удовольствие в компании друг друга.
"Они были очень милыми. Смеялись и шутили со всеми вокруг них… Они, кажется, очень хорошо проводили время", — сказал инсайдер.
Говорят, отношения Брэда и Инеса очень крепкие и действительно серьезные.
Напомним, стало известно, как выглядит райский уголок Брэда Питта за 20 миллионов.
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