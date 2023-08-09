Оазис на березі океану: стало відомо, як виглядає райський куточок Бреда Пітта за 20 мільйонів

Актора Бред Пітт. Фото: instagram.com/bradpittofflcial/

Актор Бред Пітт демонструє свою пристрасть до архітектури та озеленення на своєму курорті площею 15 акрів на березі океану у Каліфорнії. Мальовничий куточок розташований поблизу пляжу.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Зіркова власність

Пітт спочатку придбав нерухомість, розташовану поблизу державного парку Гавіота, за дев'ять миль на захід від Санта-Барбари, за 4 мільйони доларів у 2000 році, хоча сьогодні оцінки наближаються до 20 мільйонів доларів.

Куточок для відпочинку актора Бреда Пітта. Фото: Backgrid

Куточок для відпочинку актора Бреда Пітта. Фото: Backgrid

Куточок для відпочинку актора Бреда Пітта. Фото: Backgrid

Куточок для відпочинку актора Бреда Пітта. Фото: Backgrid

Куточок для відпочинку актора Бреда Пітта. Фото: Backgrid

Куточок для відпочинку актора Бреда Пітта. Фото: Backgrid

На територій пляжний будинок, церемоніальний намет, оточений парканом, прикритий лісом, до якого веде довга низка сходів.

"Мені подобається, що архітектура — це величезний витвір мистецтва, всередині якого ти можеш бути. Я вважаю, що це підіймає вашу душу та впливає на ваше мислення", — сказав Пітт Опрі Вінфрі ще в 2004 році.

Актор встановив рівно шість гойдалок для своїх шістьох дітей від його 12-річних стосунків із Анджеліною Джолі, які закінчилися в 2016 році після всього двох років шлюбу.

Згідно з Architectural Digest, Бред і 48-річна володарка "Оскара" використовували будинок "як місце відпочинку для себе та дітей, катаючись на конях і насолоджуючись часом на пляжі".

Будинок продюсера, лауреата премії "Еммі", складається з двох основних споруд поруч із вогнищем. Пляжна будівля світлішого кольору має тент і балкон на даху, а також супутникову антену.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі знову подала до суду на Бреда Пітта.

Раніше Анджеліна Джолі погодилась на позасудове врегулювання "війни" з Піттом за виноробню.