Оазис на березі океану: стало відомо, як виглядає райський куточок Бреда Пітта за 20 мільйонів
Актор Бред Пітт демонструє свою пристрасть до архітектури та озеленення на своєму курорті площею 15 акрів на березі океану у Каліфорнії. Мальовничий куточок розташований поблизу пляжу.
Про це пише Daily Mail.
Зіркова власність
Пітт спочатку придбав нерухомість, розташовану поблизу державного парку Гавіота, за дев'ять миль на захід від Санта-Барбари, за 4 мільйони доларів у 2000 році, хоча сьогодні оцінки наближаються до 20 мільйонів доларів.
На територій пляжний будинок, церемоніальний намет, оточений парканом, прикритий лісом, до якого веде довга низка сходів.
"Мені подобається, що архітектура — це величезний витвір мистецтва, всередині якого ти можеш бути. Я вважаю, що це підіймає вашу душу та впливає на ваше мислення", — сказав Пітт Опрі Вінфрі ще в 2004 році.
Актор встановив рівно шість гойдалок для своїх шістьох дітей від його 12-річних стосунків із Анджеліною Джолі, які закінчилися в 2016 році після всього двох років шлюбу.
Згідно з Architectural Digest, Бред і 48-річна володарка "Оскара" використовували будинок "як місце відпочинку для себе та дітей, катаючись на конях і насолоджуючись часом на пляжі".
Будинок продюсера, лауреата премії "Еммі", складається з двох основних споруд поруч із вогнищем. Пляжна будівля світлішого кольору має тент і балкон на даху, а також супутникову антену.
Нагадаємо, Анджеліна Джолі знову подала до суду на Бреда Пітта.
Раніше Анджеліна Джолі погодилась на позасудове врегулювання "війни" з Піттом за виноробню.