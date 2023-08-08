Прихильників обурило одкровення 11-річної Кірстен Данст про поцілунки з Бердом Піттом

Акторка Кірстен Данст. Фото: Reuters

Акторка Кірстен Данст поцілувала Бреда Пітта під час зйомок фільму "Інтерв’ю з вампіром" у віці 11 років. Нещодавно в мережі з’явилося відео з інтерв’ю юної Кірстен, де вона розповідає про свої емоції під час цього епізоду, що викликало неоднозначну реакцію серед шанувальників кіно.

Про це пише Daily Mail.

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Незручна сцена

У відео акторка описує, як почувалася "незручно" під час поцілунку з тодішнім 31-річним Піттом.

Фільм 1994 року став проривом для Кірстен, оскільки вона зіграла 10-річну дівчинку на ім'я Клаудія, яку перетворили на вампіра Луї де Пуант-дю-Лак (Бред Пітт) і Лестат де Ліонкур (Том Круз).

В інтерв’ю Кірстен пояснює, наскільки "незграбною" вона вважала цю сцену: "він чоловік, тож чому мені буде приємно його цілувати?".

Після того, як її знову запитали про це, акторка повторила: "Бреду 31 рік, я маю на увазі, він не зовсім хлопчик".

Користувачі TikTok обурилися відео. Багато хто вважав інтерв’ю та сам фільм "дикими" та "божевільними", адже дитина грала роль з партнерами на 20 років старшими за неї.

"Вони очікували, що вона матиме іншу відповідь?", — пишуть коментатори.

"Мені було 11, було б дивно, якби я сказав: "Це чудово", — коментувала поцілунок вже дорослою акторка.

Вона також розповіла Vanity Fair у 2021 році, що це було "найгірше" у зйомках фільму, крім того, що вона вкусила шию актора, який, очевидно, спітнів.

Однак вона уточнила: "Але, на цьому знімальному майданчику до мене ставилися як до справжньої принцеси" і вона також чітко заявила, що не тримає образи на зірку "Бійцівського клубу", який був наче старший брат на знімальному майданчику.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі знову подала до суду на Бреда Пітта.

Раніше Анджеліна Джолі погодилась на позасудове врегулювання "війни" з Піттом за виноробню.