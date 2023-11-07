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Все серйозно — Бред Пітт з'явився на заході з молодою дівчиною

7 листопада 2023 11:51
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Все серйозно — Бред Пітт з'явився на заході з молодою коханою
Бред Пітт. Фото: instagram.com/bradpittofflcial
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

За чутками, американський актор Бред Пітт вже рік як у серйозних стосунках з дизайнеркою ювелірних виробів та нутріціологом Інес де Рамон. Днями пару побачили разом на премії (LACMA) Art + Film Gala. 

Про це пише видання People.

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Були дуже милими

32-річна Інес де Рамон — колишня дружина зірки "Щоденників вампіра", актора Пола Веслі, з яким вона розлучилася наприкінці минулого року.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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З Бредом Піттом її почали бачити на людях восени 2022-го. Зокрема, Бред познайомив дівчину зі своїми друзями Сінді Кроуфорд та Ренді Гербером, а також Шоном Пенном та Джиммі Пейджем. За інформацією інсайдера, на той час пара була разом вже кілька місяців. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Взимку їх помітили на відпочинку у Мексиці біля басейну: Інес засмагала топлес біля свого знаменитого бойфренда. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Днями відбувся зірковий захід (LACMA) Art + Film Gala, який також відвідали  Дженніфер Лопес, Бен Аффлек, Кіану Рівз, Кім Кардашян, Леонардо Ді Капріо, Сальма Гаєк, Біллі Айліш та інші. 

 

Бред Питт
Бред Пітт на (LACMA) Art + Film Gala. Фото: JetSetter.ua

Бреда Пітта на заході супроводжувала Інес де Рамон, проте вони відмовилися фотографуватися. Інсайдер розповів, що вони отримували задоволення у компанії один одного. 

"Вони були дуже милими. Сміялися і жартували з усіма довкола них… Вони, здається, дуже добре проводили час", — сказав інсайдер. 

Подейкують, стосунки Бреда та Інес дуже міцні і справді серйозні. 

Нагадаємо, стало відомо, який вигляд має райський куточок Бреда Пітта за 20 мільйонів. 

Також ми писали, що прихильників обурило одкровення 11-річної Кірстен Данст про поцілунки з Бредом Піттом

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