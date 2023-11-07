Все серйозно — Бред Пітт з'явився на заході з молодою коханою

Все серйозно — Бред Пітт з'явився на заході з молодою дівчиною
За чутками, американський актор Бред Пітт вже рік як у серйозних стосунках з дизайнеркою ювелірних виробів та нутріціологом Інес де Рамон. Днями пару побачили разом на премії (LACMA) Art + Film Gala.
Про це пише видання People.
Були дуже милими
32-річна Інес де Рамон — колишня дружина зірки "Щоденників вампіра", актора Пола Веслі, з яким вона розлучилася наприкінці минулого року.
З Бредом Піттом її почали бачити на людях восени 2022-го. Зокрема, Бред познайомив дівчину зі своїми друзями Сінді Кроуфорд та Ренді Гербером, а також Шоном Пенном та Джиммі Пейджем. За інформацією інсайдера, на той час пара була разом вже кілька місяців.
Взимку їх помітили на відпочинку у Мексиці біля басейну: Інес засмагала топлес біля свого знаменитого бойфренда.
Днями відбувся зірковий захід (LACMA) Art + Film Gala, який також відвідали Дженніфер Лопес, Бен Аффлек, Кіану Рівз, Кім Кардашян, Леонардо Ді Капріо, Сальма Гаєк, Біллі Айліш та інші.
Бреда Пітта на заході супроводжувала Інес де Рамон, проте вони відмовилися фотографуватися. Інсайдер розповів, що вони отримували задоволення у компанії один одного.
"Вони були дуже милими. Сміялися і жартували з усіма довкола них… Вони, здається, дуже добре проводили час", — сказав інсайдер.
Подейкують, стосунки Бреда та Інес дуже міцні і справді серйозні.
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