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Все-таки сошлись: романтические фото Меган Фокс и Machine Gun Kelly на отдыхе

8 апреля 2023 16:43
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Голливудская кинозвезда Меган Фокс и музыкант Machine Gun Kelly. Фото: google.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Расставание голливудской актрисы Меган Фокс с певцом Колсоном Бейкером (Machine Gun Kelly) похоже уже в прошлом. Звездная парочка снова вместе.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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На эксклюзивных фотографиях 36-летняя актриса и 32-летний музыкант держатся за руки во время романтических прогулок по пляжу на Большом острове Гавайи (США). Звездная парочка отдыхает в роскошном The Four Seasons Hualalai в компании друзей.

Несмотря на то, что несколько дней назад Меган и Колсон выглядели напряженными, источник, близкий к паре, рассказал британскому таблоиду: "Они официально сошлись после того, как пережили сложный участок своих отношений. Последние несколько месяцев были тяжелыми для них обоих, но они поехали вместе, чтобы немного подлечиться, и это сработало. Они чувствуют себя более связанными, чем когда-либо".

Machine Gun Kelly и Меган Фокс
Фото: Flightrisk/Backgrid
Меган Фокс и Machine Gun Kelly
Фото: Flightrisk/Backgrid

Слухи о проблемах в их отношениях появились после того, как Меган удалила из соцсетей большую часть фотографий с Бейкером и подписалась на рэпера Эминема, давнего врага Колсона. Также она опубликовала фрагмент текста песни Бейонсе: "Я чувствую ложь в твоем дыхании", а позже ушла из Instagram и сняла кольцо. Одной из причин была измена Колсона с одной из своих музыкантов.

Впоследствии Меган Фокс вернулась в Instagram и прокомментировала слухи об изменах Machine Gun Kelly. Также мы рассказывали, что Фокс и Бейкер пошли к семейному психологу, пытаясь спасти свои отношения.

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