"Внутри я мертв, проигрывать уже поздно": группа Pet Shop Boys выпустила песню о путине
За почти год полномасштабной войны многие украинские и мировые музыканты высмеивают в своих песнях и клипах политическое руководство россии. Не стала молчать и английская группа Pet Shop Boys.
На своем YouTube канале они представили песню и клип Living In The Past о диктаторе путине.
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В видео использованы кадры инаугурации путина, открытие памятника Иосифу Сталину в городе Волгоград, задержаниям во время акций протеста, а также марширующих военных.
В тексте песни от имени путина говорится, что он хочет, чтобы его боялись так же, как боялись Сталина: "Как и он, я выиграю. Меня не омрачят. Я хочу, чтобы люди умирали с моим именем на устах".
В комментариях под видео поклонники Pet Shop Boys поблагодарили их за креативное смелое видео. Среди них немало россиян.
- Раньше под их прекрасные песни мы плясали, теперь под их песни гибнет то, что осталось от нашей страны. Путин — гори в аду! Pet Shop Boys — спасибо, что не забываете нас даже в этот момент!
- Прекрасно! Спасибо вам: вы разрезаете тьму, вы видите все так, как это на самом деле!
- Под хорошую музыку диктатор запихивает нас, пропуская через автозаки, в прошлое. Хороший клип, хорошая песня и еще хуже чувствуется наше положение
Напомним, ранее мы писали, что группа Linkin Park выпустила видеоклип, который создал искусственный интеллект. Также мы рассказывали, что группа "Антитіла" представила мощный клип "Фортеця Бахмут".