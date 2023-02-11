Группа Pet Shop Boys выпустила песню о путине

Британская группа Pet Shop Boys

За почти год полномасштабной войны многие украинские и мировые музыканты высмеивают в своих песнях и клипах политическое руководство россии. Не стала молчать и английская группа Pet Shop Boys.

На своем YouTube канале они представили песню и клип Living In The Past о диктаторе путине.

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В видео использованы кадры инаугурации путина, открытие памятника Иосифу Сталину в городе Волгоград, задержаниям во время акций протеста, а также марширующих военных.

В тексте песни от имени путина говорится, что он хочет, чтобы его боялись так же, как боялись Сталина: "Как и он, я выиграю. Меня не омрачят. Я хочу, чтобы люди умирали с моим именем на устах".

В комментариях под видео поклонники Pet Shop Boys поблагодарили их за креативное смелое видео. Среди них немало россиян.

Раньше под их прекрасные песни мы плясали, теперь под их песни гибнет то, что осталось от нашей страны. Путин — гори в аду! Pet Shop Boys — спасибо, что не забываете нас даже в этот момент!

Прекрасно! Спасибо вам: вы разрезаете тьму, вы видите все так, как это на самом деле!

Под хорошую музыку диктатор запихивает нас, пропуская через автозаки, в прошлое. Хороший клип, хорошая песня и еще хуже чувствуется наше положение

Напомним, ранее мы писали, что группа Linkin Park выпустила видеоклип, который создал искусственный интеллект. Также мы рассказывали, что группа "Антитіла" представила мощный клип "Фортеця Бахмут".