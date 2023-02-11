"Всередині я мертвий, програвати вже пізно": гурт Pet Shop Boys випустив пісню про путіна
За майже рік повномасштабної війни чимало українських та світових музикантів висміюють у своїх піснях та кліпах політичне керівництво росії. Не став мовчати й англійський гурт Pet Shop Boys.
На своєму YouTube каналі вони презентували пісню та кліп Living In The Past про диктатора путіна.
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У відео використані кадри інавгурації путіна, відкриття пам'ятника Йосипу Сталіну у місті Волгоград, затримань під час акцій протесту, а також військових, що марширують.
У тексті пісні від імені путіна говориться, що він хоче, щоб його боялися так само як боялися Сталіна: "Як і він, я виграю. Мене не затьмарять. Я хочу, щоб люди вмирали з моїм ім'ям на устах".
В коментарях під відео шанувальники Pet Shop Boys подякували їм за креативне сміливе відео. Серед них чимало росіян.
- Раніше під їхні прекрасні пісні ми танцювали, тепер під їхні пісні гине те, що залишилося від нашої країни. Путін — гори в пеклі! Pet Shop Boys — дякую, що не забуваєте нас навіть у цей момент!
- Чудово! Дякую вам: ви розрізаєте пітьму, ви бачите все так, як це є насправді!
- Під гарну музику диктатор запихає нас, пропускаючи через автозаки, у минуле. Гарний кліп, гарна пісня і ще гірше відчувається наше становище
Нагадаємо, раніше ми писали, що гурт Linkin Park випустив відеокліп, який створив штучний інтелект. Також ми розповідали, що гурт "Антитіла" презентував потужний кліп "Фортеця Бахмут".