Гурт Pet Shop Boys випустив пісню про путіна

Британський гурт Pet Shop Boys

За майже рік повномасштабної війни чимало українських та світових музикантів висміюють у своїх піснях та кліпах політичне керівництво росії. Не став мовчати й англійський гурт Pet Shop Boys.

На своєму YouTube каналі вони презентували пісню та кліп Living In The Past про диктатора путіна.

Деталі

У відео використані кадри інавгурації путіна, відкриття пам'ятника Йосипу Сталіну у місті Волгоград, затримань під час акцій протесту, а також військових, що марширують.

У тексті пісні від імені путіна говориться, що він хоче, щоб його боялися так само як боялися Сталіна: "Як і він, я виграю. Мене не затьмарять. Я хочу, щоб люди вмирали з моїм ім'ям на устах".

В коментарях під відео шанувальники Pet Shop Boys подякували їм за креативне сміливе відео. Серед них чимало росіян.

Раніше під їхні прекрасні пісні ми танцювали, тепер під їхні пісні гине те, що залишилося від нашої країни. Путін — гори в пеклі! Pet Shop Boys — дякую, що не забуваєте нас навіть у цей момент!

Чудово! Дякую вам: ви розрізаєте пітьму, ви бачите все так, як це є насправді!

Під гарну музику диктатор запихає нас, пропускаючи через автозаки, у минуле. Гарний кліп, гарна пісня і ще гірше відчувається наше становище

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