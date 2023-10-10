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Третий раз беременна: Лилия Ребрик поделилась радостной новостью

10 октября 2023 11:49
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Третий раз беременна: Лилия Ребрик поделилась радостной новостью
Беременная Лилия Ребрик с семьей. Фото: instagram.com/liliia.rebrik
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Телеведущая Лилия Ребрик беременна третьим ребёнком. Этой счастливой новостью звезда поделилась в своих социальных сетях: она опубликовала фото с мужем, детьми и животом.

Интервью по поводу беременности и больше фото появилось в журнале Viva.

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"Такие положительные эмоции сейчас крайне необходимы"

Украинская телеведущая Лилия Ребрик вместе с мужем хореографом Андреем Диким воспитывают двух дочерей — 11-летнюю Диану и 5-летнюю Полину. Сегодня стало известно, что супруги ждут третьего ребенка.

 

"Решиться рожать во время войны ответственно и действительно очень важно! Ведь в такие трудные времена ты даешь новую жизнь", - рассказала Ребрик в интервью журналу Viva.

Лилия призналась, что они с мужем были счастливы узнать, что она беременна. Когда появилось подозрение, они очень надеялись, что оно сбудется. А когда надежды подтвердились, сразу рассказали дочерям и своим родителям. Все были очень счастливы.

 

Лилия Ребрик с семьей
Беременная Лилия Ребрик с семьей. Фото: журнал Viva

"Такие новости дают почву под ногами, помогают чувствовать жизнь, жить ее! Эти положительные эмоции сейчас крайне необходимы. Счастья слишком много не бывает", — сказала телеведущая в интервью.

Лилия Ребрик также рассказала, что семья пока не знает пол ребенка и им очень интересно узнать.

 

Лилия Ребрик с мужем
Беременная Лилия Ребрик с мужем. Фото: журнал Viva

Мы постоянно дискутируем о том, кто же там. Абсолютно не имеет никакого значения, мальчик это или девочка. Нам просто интересно! Конечно, я уже до косточек мама девочек. Если третий ребенок будет девочкой, то и я, и Андрей уже знаем, как с ними быть. А мальчик — это совершенно новый интересный опыт, мы тоже готовы к нему. Посмотрим",  поделилась Ребрик.

Звездная мама рассказала, что планирует рожать в Украине. А еще у семьи есть желание — достроить дом мечты до рождения малыша. Строительство они начали еще до начала полномасштабного вторжения, из-за войны все остановилось.

 

Лилия Ребрик беременная
Беременная Лилия Ребрик. Фото: журнал Viva

"Сейчас события показывают, что некуда откладывать жизнь, и мы понемногу возобновляем работы в доме. Конечно, не с теми темпами, как мы делали это все до войны. Кто знает, успеем ли до рождения ребенка, потому что работы много, но желания и стимул есть". – рассказала ведущая.

 

Лилия Ребрик с мужем
Беременная Лилия Ребрик с мужем. Фото: журнал Viva

Напомним, Лилия Ребрик довела украинцев до слез чувственными семейными кадрами.

Также мы рассказывали, что супермодель Миранда Керр беременна четвёртым ребенком.

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