Лілія Ребрик зворушила українців чуттєвими кадрами – публіка не стримала сліз

Українська телеведуча Лілія Ребрик під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Відома українська телеведуча та актриса Лілія Ребрик поділилася зворушливими сімейними кадрами. Українська ведуча показала, як її маленькі доньки, які разом з нею поїхали у подорож на потязі, прощалися зі своїм татом на вокзалі, який залишився в Києві.

Відповідними кадрами Лілія Ребрик поділилася на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Українська ведуча поїхала у подорож разом зі своїми двома маленькими дочками. На жаль, її чоловік не зміг поїхати разом з ними через воєнний стан в країні, тому залишився у Києві. Лілія показала, як її доньки прощалися з татом на київському вокзалі, зворушивши українців.

На відео можна побачити, як вони втрьох сидять у потязі, а чоловік стоїть на вокзалі. Коли потяг поїхав, а чоловік зник з поля зору, маленька донька Лілії розплакалася, не побачивши тата.

"Залишили татка у Києві і їдемо у першу подорож без нього! Я вже уявляю, як вони зустрінуться після розлуки @andrii_dykyi P.S. Відео дивитись до кінця! Ось що значить — непередбачуваний фінал", — написала Лілія Ребрик.

Численні підписники української телеведучої та акторки не змогли промовчати та поділилися своїми враженнями від перегляду її сімейних кадрів. Люди почали писали багато слів стосовно відео, залишаючи зворушливі коментарі.

Емоції дитини підтверджують ідеальність Батька з Великої літери, ви молодці, прекрасна родина!!! Плакала разом із Полюю!!!

Моя мала так само реагувала на від'їзд тата до ЗСУ. Все норм, все весело, а потім як накрило

Дякую, що поділились такими щирими емоціями, я теж плакала в кінці, відчула дитячий сум і біль. Правильно написали, що це ще раз підтверджує, що діти мають гарного батька, і ця любов взаємна, дуже приємно

Божечки, ну як же це зворушливо) татова донечка

Коментарі зі сторінки Лілії Ребрик. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Лілії Ребрик. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Лілії Ребрик. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська телеведуча Лілія Ребрик розповіла, як війна вплинула на її доньку.

Раніше ми розповідали про те, що українська ведуча Лілія Ребрик відреагувала на хейт з боку публіки через її зовнішній вигляд.

Також ми повідомляли про те, що телеведуча та актриса Лілія Ребрик зізналася, що перед війною вона придбала будинок.