Втретє вагітна: Лілія Ребрик поділилася радісною новиною

Вагітна Лілія Ребрик з родиною. Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Телеведуча Лілія Ребрик вагітна третьою дитиною. Цією щасливою новиною зірка поділилася у своїх соціальних мережах: вона опублікувала фото з чоловіком, дітьми і животиком.

Інтерв'ю щодо вагітності і більше фото з'явилися у журналі Viva.

Читайте також:

"Такі позитивні емоції зараз вкрай необхідні"

Українська телеведуча Лілія Ребрик разом з чоловіком хореографом Андрієм Диким виховують двох донечок — 11-річну Діану і 5-річну Поліну. Сьогодні стало відомо, що подружжя чекає на третю дитину.

"Зважитися народжувати під час війни відповідально і насправді дуже важливо! Бо в такі важкі часи ти даєш нове життя", — розповіла Ребрик в інтерв'ю журналу Viva.

Лілія зізналася, що вони з чоловіком були щасливі дізнатися, що вона вагітна. Коли з'явилася підозра, вони дуже сподівалися, що вона справдиться. А коли сподівання підтвердилися — одразу розповіли донькам і своїм батькам. Всі були дуже щасливі.

Вагітна Лілія Ребрик з родиною. Фото: журнал Viva

"Такі новини дають грунт під ногами, допомагають відчувати життя, жити його! Ці позитивні емоції зараз вкрай необхідні. Щастя забагато не буває", — сказала телеведуча в інтерв'ю.

Лілія Ребрик також розповіла, що родина поки не знає про стать дитини і їм дуже цікаво дізнатися.

Вагітна Лілія Ребрик з чоловіком. Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Ми постійно дискутуємо про те, хто ж там. Абсолютно не має ніякого значення, хлопчик це чи дівчинка. Нам просто цікаво! Звичайно, я вже до кісточок мама дівчаток. Якщо третя дитина буде дівчинкою, то і я, і Андрій вже знаємо, як з ними бути. А хлопчик – це абсолютно новий цікавий досвід, ми теж готові до нього. Подивимося", — поділилася Ребрик.

Зіркова мама розповіла, що планує народжувати в Україні. А ще родина має бажання — добудувати будинок мрії до народження малюка. Будівництво вони почали ще до початку повномасштабного вторгнення, через війну все зупинилося.

Вагітна Лілія Ребрик. Фото: журнал Viva

"Зараз події показують, що немає куди відкладати життя, і ми потрохи відновлюємо роботи у будинку. Звичайно, не з тими темпами, як ми робили це все до війни. Хтозна, чи встигнемо до народження дитини, бо роботи багато, але бажання і стимул є". — розповіла ведуча.

Вагітна Лілія Ребрик з чоловіком. Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, Лілія Ребрик довела українців до сліз чуттєвими сімейними кадрами.

Також ми розповідали, що супермодель Міранда Керр вагітна четвертою дитиною.