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Втретє вагітна: Лілія Ребрик поділилася радісною новиною

10 жовтня 2023 11:49
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Втретє вагітна: Лілія Ребрик поділилася радісною новиною
Вагітна Лілія Ребрик з родиною. Фото: instagram.com/liliia.rebrik
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Телеведуча Лілія Ребрик вагітна третьою дитиною. Цією щасливою новиною зірка поділилася у своїх соціальних мережах: вона опублікувала фото з чоловіком, дітьми і животиком. 

Інтерв'ю щодо вагітності і більше фото з'явилися у журналі Viva

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"Такі позитивні емоції зараз вкрай необхідні"

Українська телеведуча Лілія Ребрик разом з чоловіком хореографом Андрієм Диким виховують двох донечок — 11-річну Діану і 5-річну Поліну. Сьогодні стало відомо, що подружжя чекає на третю дитину. 

 

"Зважитися народжувати під час війни відповідально і насправді дуже важливо! Бо в такі важкі часи ти даєш нове життя",  — розповіла Ребрик в інтерв'ю журналу Viva. 

Лілія зізналася, що вони з чоловіком були щасливі дізнатися, що вона вагітна. Коли з'явилася підозра, вони дуже сподівалися, що вона справдиться. А коли сподівання підтвердилися — одразу розповіли донькам і своїм батькам. Всі були дуже щасливі. 

 

Лилия Ребрик с семьей
Вагітна Лілія Ребрик з родиною. Фото: журнал Viva

"Такі новини дають грунт під ногами, допомагають відчувати життя, жити його! Ці позитивні емоції зараз вкрай необхідні. Щастя забагато не буває", — сказала телеведуча в інтерв'ю. 

Лілія Ребрик також розповіла, що родина поки не знає про стать дитини і їм дуже цікаво дізнатися. 

 

Лилия Ребрик с мужем
Вагітна Лілія Ребрик з чоловіком. Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Ми постійно дискутуємо про те, хто ж там. Абсолютно не має ніякого значення, хлопчик це чи дівчинка. Нам просто цікаво! Звичайно, я вже до кісточок мама дівчаток. Якщо третя дитина буде дівчинкою, то і я, і Андрій вже знаємо, як з ними бути. А хлопчик – це абсолютно новий цікавий досвід, ми теж готові до нього. Подивимося", — поділилася Ребрик. 

Зіркова мама розповіла, що планує народжувати в Україні. А ще родина має бажання — добудувати будинок мрії до народження малюка. Будівництво вони почали ще до початку повномасштабного вторгнення, через війну все зупинилося. 

 

Лилия Ребрик беременна
Вагітна Лілія Ребрик. Фото: журнал Viva

"Зараз події показують, що немає куди відкладати життя, і ми потрохи відновлюємо роботи у будинку. Звичайно, не з тими темпами, як ми робили це все до війни. Хтозна, чи встигнемо до народження дитини, бо роботи багато, але бажання і стимул є". — розповіла ведуча. 

 

Лилия Ребрик с мужем
Вагітна Лілія Ребрик з чоловіком. Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, Лілія Ребрик довела українців до сліз чуттєвими сімейними кадрами. 

Також ми розповідали, що супермодель Міранда Керр вагітна четвертою дитиною. 

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