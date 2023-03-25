История любви Элтона Джона

Британский музыкант Элтон Джон с мужем и детьми

25 марта одному из самых известных и коммерчески успешных британских музыкантов Элтону Джону исполнилось 76 лет. Последние 30 из которых он живет вместе со своим мужем, кинопродюсером и общественным деятелем Дэвидом Фернишем. Они одними из первых воспользовались законом о гражданском партнерстве и воспитывают двух сыновей.

Новини.LIVE расскажет историю любви Элтона и Дэвида, вдохновившей миллионы представителей ЛГБТ-сообщества.

Предыдущие отношения музыканта

Довольно долго Элтона Джон сохранял девственность. Его первый сексуальный контакт произошел с продюсером Джоном Ридом, который в то время занимался карьерой британского музыканта. Эту сцену показали в байопике "Рокетмен", исполнительным продюсером которого был сам Элтон.

"Мы боролись за то, чтобы эта сцена была включена в фильм. Какая история без любви? И да, я гей и не собираюсь этого скрывать. Я хотел любви, я нуждался в физических прикосновениях, которых раньше так и не испытывал. Это произошло в Сан-Франциско. Когда я лежал в его объятиях, то улыбался от счастья и думал: "Наконец-то! Я нормальный! У меня был секс. К тому времени мне было уже 23", — рассказывал Джон.

Они были вместе пять лет. После мучительного расставания он стал встречаться с женщинами. Серьезные отношения у Элтона были с секретаршей Линой Вудроу. Они жили вместе и даже были помолвлены, но музыкант не был счастлив. Его мучили мысли о смерти, но оборвать отношения не хватало смелости. Он пытался покончить с собой, но благодаря другу, музыканту Лонг Джону Болдри, решился отменить свадьбу. Этому эпизоду его жизни посвящена песня Someone Saved My Life Tonight.

В 1984 году Элтон Джон женился на немке Ренате Блаеуль. Брак не был счастлив. После предыдущих отношений музыкант злоупотреблял наркотиками и алкоголем. Через четыре года Элтон подал на развод.

Музыкант несколько раз ложился в клинику для лечения зависимости, но избавился от пагубных привычек только в середине 1990-х. И все благодаря Дэвиду Фернишу.

Знакомство с будущим мужем

Канадский режиссер и продюсер Дэвид Ферниш переехал в столицу Великобритании в 1993 году и на одной из богемных вечеринок познакомился с Элтоном Джоном. Мужчины довольно быстро сошлись и начала вести общий быт. Позже певец признался, что тогда он впервые в жизни расслабился, потому что мог быть самим собой.

Открытость Элтона быстро сделала пару главным представителем гей-сообщества в высших кругах. Несмотря на то, что в Соединенном Королевстве однополые браки были запрещены, Джон и Ферниш регулярно посещали королевские приемы.

В 2005-м, когда в стране все же узаконили однополое гражданское партнерство, пара одной из первых официально оформила свои отношения. Через три года певец заявил, что гражданский брак даже лучше официального брака для геев, но в 2012-м все же изменил мнение, подчеркнув, что между партнером и мужем есть огромная разница.

"С партнером вы играете в теннис или ведете бизнес. Слово "партнер" даже близко не описывает ту любовь, с которой я отношусь к Дэвиду, а он ко мне. В отличие от слова "муж", — признался Элтон.

Элтон и Дэвид вышли замуж 21 декабря 2014-го, на девятую годовщину официального оформления отношений. Свадьба прошла в замке Виндзор, в окружении самых близких. А вечером пара закатила вечеринку на 700 человек.

Звездная пара воспитывает двоих сыновей, которых им родили суррогатные матери. Старшему, Захару Джексону Левону Ферниш-Джону уже 12 лет, а младшему Элайджу Джозефу Даниэлю — десять. Крестной матерью мальчиков является певица Леди Гага.

Напомним, ранее мы писали, что благотворительный фонд британского певца Элтона Джона пожертвовал через фандрайзинговую платформу UNITED24 125 тысяч долларов. Также мы рассказывали историю любви шоувумен и общественного деятеля Маши Ефросининой и защитника Украины Тимура Хромаева.