Уже не холостяк: 42-летний "Капитан Америка" тайно женился

Американский актер Крис Эванс. Фото: Google

Американский актер Крис Эванс, мировую известность которому принесла роль Капитана Америка в кинематографической вселенной Marvel, сыграл свадьбу. Избранницей секс-символа Голливуда стала 26-летняя португальская актриса Альба Баптиста.

Об этом сообщает издание Page Six.

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Скромная и уютная церемония прошла в субботу в имении звездной парочки в районе Бостона (Массачусетс, США). Как отмечает инсайдер издание, свадьба была строго засекречена — гости подписали соглашения о неразглашении, а на время мероприятия были вынуждены сдать телефоны.

На свадьбу 42-летний Эванс и его молодая избранница пригласили самых близких родственников и друзей. Кроме того, присутствовали и коллеги Эванса из фильмов Marvel, в том числе Роберт Дауни-младший, Крис Хемсворт и Джереми Реннер. Также среди гостей значились Джон Кразински и Эмили Блант.

Актер "Мстителей" и Альба впервые вызвали слухи о романе в ноябре 2022-го, когда источник рассказал изданию People, что звезды уже вместе больше года.

"Они влюблены, и Крис никогда не был так счастлив. Его семья и друзья обожают ее", — заявил тогда инсайдер.

Личная жизнь Эвана

С 2001 по 2006 год Эванс встречался с актрисой Джессикой Билл. В 2007-м Крис имел непродолжительный роман с актрисой Минкой Келли, с которой он снова сошелся в сентябре 2012-го. Через год пара разошлась.

С июня 2016 по начало 2017-го Эванс встречался с актрисой Дженни Слейт. Пара снова сошлась в конце 2017-го, однако в марте 2018 года Эванс подтвердил, что они разошлись. До свадьбы с Альбой Крис ни разу не был в официальном браке и не имеет детей.

Напомним, ранее мы писали, как, по мнению шоумена Владимира Остапчука, не следует делать предложение руки и сердца. Также мы рассказывали, что в сети появились фотографии со свадьбы мамы Майли Сайрус на берегу океана.