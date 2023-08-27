У мережі з'явились фото з весілля мами Майлі Сайрус на березі океану

Актор Домінік Персел з Тіш Сайрус. Фото: instagram.com/vogueweddings/

Мати Майлі Сайрус Тіш Сайрус стала дружиною зірки "Втечі з в'язниці" Домініка Перселла. У мережі з'явилися фото з їхнього розкішного весілля.

Фото у своєму Instagram опублікував журнал Vogue Weddings.

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Тіш Сайрус вперше зв'язалися з актором "Втечі з в'язниці" через соціальні мережі. І вже цього року пара одружилася під час закритої церемонії в Малібу, штат Каліфорнія.

"Написала йому в особисті, а решта вже історія", — розповіла Тіш.

Минулого року вони заручилися на День подяки.

"Домінік разом із Майлі все спланували. Вони знали, що ми всі будемо разом як сім’я, і думали, що це буде ідеальний час!" — пригадує заручини Тіш.

В Instagram у квітні вона опублікувала зображення своєї обручки зі смарагдом:

"Тисячу разів… ТАК", — підписала вона фото.

Актор Домінік Персел з Тіш Сайрус. Фото: instagram.com/vogueweddings/

Актор Домінік Персел з Тіш Сайрус. Фото: instagram.com/vogueweddings/

Актор Домінік Персел з Тіш Сайрус. Фото: instagram.com/vogueweddings/

Тіш Сайрус. Фото: instagram.com/vogueweddings/

"Це майже ніби вперше, що дуже підходить для моєї мами, яка така молода душею. Відколи вони зустрілися, час для них пішов назад", — прокоментувала весілля Майлі Сайрус.

Тіш і Домінік почали зустрічатися в липні 2022 року — це було всього через три місяці після того, як вона розлучилася з батьком-суперзіркою Майлі Біллі Реєм Сайрусом, який зараз заручений зі співачкою Firerose.

Тіш та її колишній чоловік Біллі Рей одружилися в 1993 році і двічі розлучалися, перш ніж нарешті розлучитися в 2022 році. Тіш подала на розлучення з Біллі Реєм, посилаючись на непримиренні розбіжності.

У колишнього подружжя п'ятеро дітей. Крім мегазірки Майлі, Трейс і Бренді, вони також виховують 28-річного Брейсона і 23-річного Ноа.

Перселл був одружений з Ребекою Вільямсон з 1998 року до їхнього розлучення в 2008 році.

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