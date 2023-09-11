Вже не холостяк: 42-річний "Капітан Америка" таємно одружився

Американський актор Кріс Еванс. Фото: Google

Американський актор Кріс Еванс, світову популярність якому принесла роль Капітана Америка в кінематографічному всесвіті Marvel, відіграв весілля. Обраницею секс-символу Голлівуду стала 26-річна португальська акторка Альба Баптіста.

Про це повідомляє видання Page Six.

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Подробиці

Скромна та затишна церемонія відбулася в суботу в маєтку зіркової парочки у районі Бостона (Массачусетс, США). Як зазначає інсайдер видання, весілля було суворо засекречене — гості підписали угоди про нерозголошення, а на час заходу були змушені здати телефони.

На весілля 42-річний Еванс і його молода обраниця запросили найближчих родичів та друзів. Крім того, були присутні і колеги Еванса з фільмів Marvel, зокрема Роберт Дауні-молодший, Кріс Гемсворт та Джеремі Реннер. Також серед гостей значилися Джон Кразінські та Емілі Блант.

Актор "Месників" і Альба вперше викликали чутки про роман у листопаді 2022-го, коли джерело розповіло виданню People, що зірки вже разом понад рік.

"Вони закохані, і Кріс ніколи не був таким щасливим. Його родина та друзі обожнюють її", — заявив тоді інсайдер.

Особисте життя Евана

З 2001 по 2006 рік Еванс зустрічався з акторкою Джесікою Біл. У 2007-го Кріс мав нетривалий роман з акторкою Мінкою Келлі, з якою він знову зійшовся у вересні 2012-го. Через рік пара розійшлась.

З червня 2016 року по початок 2017-го Еванс зустрічався з акторкою Дженні Слейт. Пара знову зійшлася наприкінці 2017-го, однак у березні 2018 року Еванс підтвердив, що вони розійшлись. До весілля з Альбою Кріс жодного разу не був в офіційному шлюбі та не має дітей.

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