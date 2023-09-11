Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Вже не холостяк: 42-річний "Капітан Америка" таємно одружився arrow

Вже не холостяк: 42-річний "Капітан Америка" таємно одружився

11 вересня 2023 09:02
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Вже не холостяк: 42-річний "Капітан Америка" таємно одружився
Американський актор Кріс Еванс. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Американський актор Кріс Еванс, світову популярність якому принесла роль Капітана Америка в кінематографічному всесвіті Marvel, відіграв весілля. Обраницею секс-символу Голлівуду стала 26-річна португальська акторка Альба Баптіста. 

Про це повідомляє видання Page Six.

Читайте також:

Подробиці 

Скромна та затишна церемонія відбулася в суботу в маєтку зіркової парочки у районі Бостона (Массачусетс, США). Як зазначає інсайдер видання, весілля було суворо засекречене — гості підписали угоди про нерозголошення, а на час заходу були змушені здати телефони.

На весілля 42-річний Еванс і його молода обраниця запросили найближчих родичів та друзів. Крім того, були присутні і колеги Еванса з фільмів Marvel, зокрема Роберт Дауні-молодший, Кріс Гемсворт та Джеремі Реннер. Також серед гостей значилися Джон Кразінські та Емілі Блант.

Актор "Месників" і Альба вперше викликали чутки про роман у листопаді 2022-го, коли джерело розповіло виданню People, що зірки вже разом понад рік.

"Вони закохані, і Кріс ніколи не був таким щасливим. Його родина та друзі обожнюють її", — заявив тоді інсайдер.

Особисте життя Евана

З 2001 по 2006 рік Еванс зустрічався з акторкою Джесікою Біл. У 2007-го Кріс мав нетривалий роман з акторкою Мінкою Келлі, з якою він знову зійшовся у вересні 2012-го. Через рік пара розійшлась.

З червня 2016 року по початок 2017-го Еванс зустрічався з акторкою Дженні Слейт.  Пара знову зійшлася наприкінці 2017-го, однак у березні 2018 року Еванс підтвердив, що вони розійшлись. До весілля з Альбою Кріс жодного разу не був в офіційному шлюбі та не має дітей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Chris Evans (@teamcevans)

Нагадаємо, раніше ми писали, як, на думку шоумена Володимира Остапчука, не слід робити пропозицію руки та серця. Також ми розповідали, що у мережі з'явились фото з весілля мами Майлі Сайрус на березі океану.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

Ляшко пояснив, чи є в Україні загроза "хвороби легіонерів"

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз