Остапчук розповів, як не слід робити пропозицію руки та серця

Шоумен Володимир Остапчук. Фото: Facebook/kanalukraina

Останнім часом шоумен Володимир Остапчук майже не з’являється на телебаченні. Він веде власне YouTube-шоу "Мекнув — питайте" та численні весільні церемонії. У новому епізоді Остапчук розповів, як на його думку, краще не робити пропозицію руки та серця.

Відповідне відео з’явилось на YouTube-каналі шоумена.

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Подробиці

Остапчук розповів, що для нього крінж, коли виносять обручку в ресторані в їжі. Володимир зауважив — якщо кохана людина проковтне коштовність, то закохані опиняться в не дуже приємній ситуації.

"Друге, це на якомусь концерті. А дуже часто так роблять. І при чому може бути стадіон та 8-10 тисяч глядачів, а вона просто не готова сказати "Так". Це було нещодавно в TikTok. І він стоїть, і соліст гурту стоїть, а вона каже: "Вибач, будь ласка, але я скажу тобі ні", — розповів Остапчук.

Третій варіант, як краще не робити пропозицію, на думку шоумена, це на іншому весіллі. В Остапчука бувало таке, що його гості просили організувати це, наприклад, перед першим танцем молодят, або ж розрізанням торта. Володимир вважає це не доречним, бо наречені заплатили гроші, влаштували свято і змінювати акцент на інших людях не потрібно.

Водночас акторка Ольга Сумська зауважила, що подібне може відбутися, коли, наприклад подружка нареченої упіймала букет нареченої.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 23-річна дружина Остапчука ніколи не робила до стосунків з шоуменом. Також ми розповідали, що співачка Надя Дорофєєва прокоментувала чутки про її розлучення з ресторатором Мішею Кацуріним.