Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Остапчук розповів, як не слід робити пропозицію руки та серця arrow

Остапчук розповів, як не слід робити пропозицію руки та серця

10 вересня 2023 11:58
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Остапчук розповів, як не слід робити пропозицію руки та серця
Шоумен Володимир Остапчук. Фото: Facebook/kanalukraina
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Останнім часом шоумен Володимир Остапчук майже не з’являється на телебаченні. Він веде власне YouTube-шоу "Мекнув — питайте" та численні весільні церемонії. У новому епізоді Остапчук розповів, як на його думку, краще не робити пропозицію руки та серця. 

Відповідне відео з’явилось на YouTube-каналі шоумена.

Читайте також:

Подробиці

Остапчук розповів, що для нього крінж, коли виносять обручку в ресторані в їжі. Володимир зауважив — якщо кохана людина проковтне коштовність, то закохані опиняться в не дуже приємній ситуації. 

"Друге, це на якомусь концерті. А дуже часто так роблять. І при чому може бути стадіон та 8-10 тисяч глядачів, а вона просто не готова сказати "Так". Це було нещодавно в TikTok. І він стоїть, і соліст гурту стоїть, а вона каже: "Вибач, будь ласка, але я скажу тобі ні", — розповів Остапчук.

Третій варіант, як краще не робити пропозицію, на думку шоумена, це на іншому весіллі. В Остапчука бувало таке, що його гості просили організувати це, наприклад, перед першим танцем молодят, або ж розрізанням торта. Володимир вважає це не доречним, бо наречені заплатили гроші, влаштували свято і змінювати акцент на інших людях не потрібно. 

Водночас акторка Ольга Сумська зауважила, що подібне може відбутися, коли, наприклад подружка нареченої упіймала букет нареченої.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 23-річна дружина Остапчука ніколи не робила до стосунків з шоуменом. Також ми розповідали, що співачка Надя Дорофєєва прокоментувала чутки про її розлучення з ресторатором Мішею Кацуріним.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

None

Чи означає військовий облік жінок автоматичну мобілізацію

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз