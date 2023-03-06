Уже не "крысы", а братья и сестры: скандальный беглый стендапер Щегель извинился перед украинцами

Стендап-комик и участник подкаста Srakadupa Андрей Щегель

Скандальный стендап-комик и участник подкаста Srakadupa Андрей Щегель, сбежавший из Украины в Турцию, воспользовавшись разрешением министерства культуры и информационной политики, шокировал своими заявлениями о земляках. Украинцев он назвал "крысами", нашу страну — Северной Кореей и цирком.

На волне хейта и угроз одиозный комик опубликовал в своем Instagram извинения, правда, в присущей ему форме.

Подробности

В начале обращения Щегель называет украинцев "уважаемыми братьями и сестрами". Еще вчера стендапер обзывал их и называл "главным мотиватором не возвращаться домой". Щегель даже думает попросить политическое убежище в одной из стран мира.

В обращении комик читает с бумажки обращение, которое написал он сам или кто-то сделал это за него. Щегель обвинил СМИ в том, что они извратили его слова. Впрочем, в своем предыдущем интервью Андрей прямо говорил, что "выбор погибать на войне парни делают сами". Теперь же Щегель отрицает эти слова.

"Имею в виду, что украинцы сознательно выбирают Украину и желание за нее бороться. Что в результате, к сожалению, приводит к гибели лучших ее детей. Я каждый раз не считаю всех украинцев. Последнее видео моей эмоциональной и импульсивной речи, куском изложенное в Интернете и вырванное из контекста, является лишь моей гневной и беспомощной реакцией на бесконечные сообщения мне, моим близким и друзьям с угрозами расправы и убийства в течение нескольких суток, которые просто сводят тебя с ума", — отметил Щегель.

Одиозный комик извинился перед всеми, кому скандал с его участием "причинил страдания".

"Провокация является работой комика. Но, к сожалению, поиск врагов и охота на ведьм вышли за пределы разумного. Я уверяю, что хотел быть с вами откровенным, потому что уважаю вас. И считаю, что тот, кто говорит неприятную правду, намного безопаснее, кто говорит то, что люди хотят услышать. У Украины есть настоящие враги — и это точно не я", — такими словами закончил свою речь Щегель.

Комментарии под видео скандальный комик-беглец ограничил.

Напомним, в интервью журналисту Роману Скрипину комик рассказал, что сбежал из Украины и уже имеет три повестки в военкомат. Также мы писали, что из-за этого скандала Кабмин пересмотрит условия выезда мужчин за границу.