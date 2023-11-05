Уже не в России — Алла Пугачева воссоединилась с мужем

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин опубликовал фото с женой Аллой Пугачевой в Сигулде, городе Латвии. Отметил, что фото сделано "сегодня". Хотя на днях певицу видели в Москве. Очевидно, она уже уехала из России.

Фото шоумен опубликовал в своем Instagram.

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Приехала на день

Позавчера Аллу Пугачеву увидели в Москве: она на автомобиле марки Ролс Ройс прибыла в свой замок в селе Грязь. Ее приезд подтвердила и помощница певицы.

Пугачева въехала в Россию из-за пограничного перехода в Псковской области. Ее также видели на вокзале.

Пугачева прибыла в Москву: скриншот

Однако уже сегодня комик Максим Галкин опубликовал фото с супругой в латвийском городе Сигулда.

"Какое сегодня солнечное воскресенье в Сигулде!" – подписал фото Галкин.

Интересно и то, что на фото Алла Пугачева одета точно так же, как и днем ранее на вокзале в Москве.

Причину короткого визита певицы в Москву не разглашали. Галкин же находился в Европе, где сейчас имеет гастроли.

Напомним, ранее мы писали, что Алла Пугачева вернулась в Россию.

Также мы сообщали, что Максим Галкин уехал из Израиля и отправился на Кипр.