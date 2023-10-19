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Максим Галкін виїхав з Ізраїлю і вирушив на Кіпр

19 жовтня 2023 15:21
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Максим Галкін виїхав з Ізраїлю і вирушив на Кіпр
Шоумен Максим Галкін. Фото: instagram.com/maxgalkinru
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Максим Галкін виїхав з Ізраїля у безпечне місце. Наразі він перебуває у Лімассолі на Кіпрі.

Про це він сам розповів у Instagram.

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Подорожуватиме Європою 

Гуморист вийшов на зв'язок зі своїми прихильниками і розповів, що наразі знаходиться у Лімассолі на Кіпрі, де у нього завтра запланований концерт. У відображенні у вікні було видно, що Максим стоїть на балконі і дивиться на море. 

Чи він поїхав туди сам, чи разом з Аллою Пугачовою та дітьми, Галкін не розповів. 

 

Про свої плани виїхати з Ізраїлю, на який 7 жовтня напало терористичне групування ХАМАС, Галкін розповів ще кілька днів тому. Річ у тім, що у шоумена заплановані концерти не лише на Кіпрі, а і в Польші, Молдові та Великій Британії. Тож наступні тижні він проведе, її подорожуючи Європою.

 

З початку воєнних дій в Ізраїлі Галкін з родиною залишався там, розповідав, що відбувається у країні, а також показував, як вони з родиною живуть в умовах війни. 

Нагадаємо, на Максима Галкіна склали протокол через статус "іноагента". 

Також ми писали, що Максим Галкін розповів, чи воюватиме за Ізраїль. 

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