Уже не злая свекровь: Виктория Бекхэм позировала с женой старшего сына на семейном празднике

Экс-солистка группы Spice Girls, британский модельер Виктория Бекхэм. Фото: Teen Vogue

В прошлом году, 9 апреля, старший сын звездных супругов Бекхэмов, Бруклин, и дочь американского миллиардера Нельсона Пельтца, Никола, отыграли роскошную свадьбу. Несмотря на не лучшие отношения между звездной невестой и ее свекровью, семья встретилась вместе на годовщину.

Фотографии появились в социальной сети Instagram.

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"Это так чрезвычайно быть вместе, чтобы отпраздновать вашу первую годовщину свадьбы. Мы любим вас", — лаконично подписала фото Виктория.

На нем она позирует в объятиях невестки и компании звездного мужа Дэвида и сына. Бруклин держал в руках праздничный торт с семейными архивными фотографиями.

Многие поклонники Виктории упрекнули в комментариях, что Никола выбрала не очень подходящую одежду на годовщину. Также они отметили, что бывшая участница группы Spice Girls внешне почти не изменилась.

Отметим, что за океаном набирает обороты скандал вокруг свадьбы Бруклина и Николы. Американский миллиардер Нельсон Пельтц обвинил устроителей торжественной церемонии в том, что они не вернули ему депозит в размере 159 тысяч долларов. Отец невесты обвиняет их в некомпетентности, а сами организаторы — Николу Пельтц в скандальном поведении.

Также мы рассказывали, что Дэвид и Виктория Бекхэм трогательно приветствовали младшего сына с 18-летием.