Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Уже с другим? Даша Квиткова после развода с Никитой Добрыниным побежала к молодому красавцу arrow

Уже с другим? Даша Квиткова после развода с Никитой Добрыниным побежала к молодому красавцу

1 мая 2023 15:30
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Даша Квиткова показала себя с другим после развода с Никитой Добрыниным – фотодоказательства
Экс-супруга Никиты Добрынина Даша Квиткова во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Бывшая жена украинского ведущего и главного героя 9-го сезона шоу "Холостяк" Никиты Добрынина Даша Квиткова показала себя с ведущим и продюсером Евгением Таллером и подыграла слухи об их романе после развода с Никитой Добрыниным.

Соответствующие фотографии Даша Квиткова разместила в своем профиле в социальной сети Instagram.

Читайте также:

Не так давно украинский телеведущий Никита Добрынин расстался со своей женой Дашей Квитковой, с которой у него были отношения еще с окончания шоу "Холостяк". Но у них остался общий сын Лев, с которым они довольно часто проводят время вместе.

После развода Даше Квитковой постоянно приписывают романы с разными мужчинами. А на этот раз девушка показала фотографии со своим другом, продюсером и ведущим Евгением Таллером, с которым она вместе была на дне рождения своей подруги.

"Такой фотоотчет подъехал", – коротко подписала свои фотографии с продюсером бывшая жена Никиты Добрынина.

Пользователи сети сразу же начали реагировать на такие фотографии на странице Даши Квитковой, оставляя комментарии. Более того, к комментариям присоединился и сам продюсер, который вместе с девушкой только начал подогревать слухи об их якобы романе.

"Что ты вечером? Какие планы?)", – написал Евгений Таллер.

Комментарии со страницы Даши Цветочной
Комментарии со страницы Даши Квитковой. Фото: скриншот из Instagram

"Если честно сначала показалось что фото с Никитой! Практически одно лицо, типаж!", "Ой, давайте еще пошатываем на талере. Потому что обтирание с маремухой больше не приносит охват, давайте здесь их поднимем. Ведь гайд как похудеть за три дня сам себя не продаст, и чебуреки тоже. Фото прекрасны!", – написали люди в комментариях.

Комментарии со страницы Даши Цветочной
Комментарии со страницы Даши Квитковой. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Даши Цветочной
Комментарии со страницы Даши Квитковой. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что экс-супруга Никиты Добрынина Даша Квиткова рассказала, что она никогда не будет рекламировать.

Ранее мы рассказывали, что Даша Квиткова рассказала об отношениях с Никитой Добрыниным после развода.

Также мы сообщали о том, что Даша Квиткова рассказала о неудачной ринопластике.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас