Даша Квиткова показала себя с другим после развода с Никитой Добрыниным – фотодоказательства

Экс-супруга Никиты Добрынина Даша Квиткова во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Бывшая жена украинского ведущего и главного героя 9-го сезона шоу "Холостяк" Никиты Добрынина Даша Квиткова показала себя с ведущим и продюсером Евгением Таллером и подыграла слухи об их романе после развода с Никитой Добрыниным.

Соответствующие фотографии Даша Квиткова разместила в своем профиле в социальной сети Instagram.

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Не так давно украинский телеведущий Никита Добрынин расстался со своей женой Дашей Квитковой, с которой у него были отношения еще с окончания шоу "Холостяк". Но у них остался общий сын Лев, с которым они довольно часто проводят время вместе.

После развода Даше Квитковой постоянно приписывают романы с разными мужчинами. А на этот раз девушка показала фотографии со своим другом, продюсером и ведущим Евгением Таллером, с которым она вместе была на дне рождения своей подруги.

"Такой фотоотчет подъехал", – коротко подписала свои фотографии с продюсером бывшая жена Никиты Добрынина.

Пользователи сети сразу же начали реагировать на такие фотографии на странице Даши Квитковой, оставляя комментарии. Более того, к комментариям присоединился и сам продюсер, который вместе с девушкой только начал подогревать слухи об их якобы романе.

"Что ты вечером? Какие планы?)", – написал Евгений Таллер.

Комментарии со страницы Даши Квитковой. Фото: скриншот из Instagram

"Если честно сначала показалось что фото с Никитой! Практически одно лицо, типаж!", "Ой, давайте еще пошатываем на талере. Потому что обтирание с маремухой больше не приносит охват, давайте здесь их поднимем. Ведь гайд как похудеть за три дня сам себя не продаст, и чебуреки тоже. Фото прекрасны!", – написали люди в комментариях.

Комментарии со страницы Даши Квитковой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Даши Квитковой. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что экс-супруга Никиты Добрынина Даша Квиткова рассказала, что она никогда не будет рекламировать.

Ранее мы рассказывали, что Даша Квиткова рассказала об отношениях с Никитой Добрыниным после развода.

Также мы сообщали о том, что Даша Квиткова рассказала о неудачной ринопластике.