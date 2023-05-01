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Вже з іншим? Даша Квіткова після розлучення з Микитою Добриніним побігла до молодого красеня

1 травня 2023 15:30
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Даша Квіткова показала себе з іншим після розлучення з Микитою Добриніним – фотодокази
Екс-дружина Микити Добриніна Даша Квіткова під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Колишня дружина українського ведучого та головного героя 9-го сезону шоу "Холостяк" Микити Добриніна Даша Квіткова показала себе з ведучим та продюсером Євгеном Таллером та одразу ж підіграла чутки про їхній роман після розлучення з Микитою Добриніним.

Відповідні фотографії Даша Квіткова розмістила в своєму профілі в соціальній мережі Instagram.

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Не так давно український телеведучий Микита Добринін розлучився зі своєю дружиною Дашею Квітковою, з якою він мав відносини ще з закінчення шоу "Холостяк". Але в них залишився спільний син Лев, з яким вони досить часто проводять час разом.

Після розлучення Даші Квітковій постійно приписують романи з різними чоловіками. А цього разу дівчина показала фотографії зі своїм другом, продюсером та ведучим Євгеном Таллером, з яким вона разом була на дні народженні своєї подруги.

"Такий фотозвіт підʼїхав", – коротко підписала свої фотографії з продюсером колишня дружина Микити Добриніна.

Користувачі мережі одразу ж почали реагувати на такі фотографії на сторінці Даші Квіткової, залишаючи коментарі. Більш того, до коментарів приєднався й сам продюсер, який разом з дівчиною лише почав підігрівати чутки про їхній нібито роман.

"Шо ти ввечері? Які плани?)", – написав Євген Таллер.

Коментарі зі сторінки Даші Квіткової
Коментарі зі сторінки Даші Квіткової. Фото: скріншот з Instagram

"Если честно сначала показалось что фото с Никитой! Практически одно лицо, типаж!", "Ой ,давайте ще похайпуємо на талері. Бо обтирання з маремухою більше не приносить охоплення , давайте тут їх піднімемо . Бо ж гайд як схуднути за три дні сам себе не продасть,і чебуреки теж. Фото прекрасні !", – написали люди в коментарях.

Коментарі зі сторінки Даші Квіткової
Коментарі зі сторінки Даші Квіткової. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Даші Квіткової
Коментарі зі сторінки Даші Квіткової. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що екс-дружина Микити Добриніна Даша Квіткова розповіла, що вона ніколи не рекламуватиме.

Раніше ми розповідали, що Даша Квіткова розповіла про стосунки з Микитою Добриніним після розлучення.

Також ми повідомляли про те, що Даша Квіткова розповіла про невдалу ринопластику.

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