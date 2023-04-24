Це кінець: Даша Квіткова з'їхала з будинку, у якому жила разом з Нікітою Добриніним
Блогерка Даша Квіткова нещодавно знову проводила час з сином у компанії чоловіка, телеведучого Нікіти Добриніна. Шанувальники пари раділи та сподівалися, що подружжя все ж таки передумало розлучатися.
Виявилося, що рішення Даші Квіткової остаточне. Сьогодні вона повідомила у своєму Instagram про те, що переїхала з будинку колишнього коханого у нову орендовану квартиру.
Це кінець
Квіткова та Добринін познайомилися на шоу "Холостяк" та були єдиною парою проєкту, кохання якої виявилося справжнім. Пізніше вони одружилися, а у липні 2021 року Даша народила сина Лева.
Подружжя здавалося ідеальним, аж поки підписники Даші не помітили, що Нікіта раптово зник з її Instagram. У відвертому інтерв'ю Маші Єфросиніній Квіткова повідомила про те, що вони з Нікітою більше не разом.
Новина про розлучення одразу сколихнула мережу. Всі сподівалися, що Даша передумає, адже саме вона стала ініціатором розриву. Але замість того, аби лити сльози та намагатися повернути минуле, дівчина вирішила почати нове життя.
Квіткова поділилася подробицями переїзду з заміського будинку. Відомо, що відтепер вона разом з сином буде мешкати у новій орендованій квартирі в центрі Києва.
Блогерка зізналася, що дуже нервувала і не вірила, що всі речі з великого будинку помістяться в одній маленькій квартирі. Але схоже, що у Даші все вийшло і вона задоволена результатом.
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