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Wellboy признался, кто вдохновил его и помог с созданием нового альбома

7 марта 2023 11:17
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Певец Wellboy в одном из клипов
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В конце прошлого года певец Wellboy представил новый студийный альбом получил название "8 марабу". Артист решил подробно рассказать историю его написания.

Получасовое видео появилось на Youtube канале певца.

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Подробности

Моментами создания пластинки вместе с Антоном Вельбоем поделились его музыкальный продюсер Евгений Триплов и саундпродюсер Сергей Ранов. Работа над новым альбомом шла во время полномасштабной войны. Творческая команда все время жила и работала в Киеве. Это наложило отпечаток на песни, вошедшие в альбом.

"Мы придумали альбом "8 марабу" не сами. Мы придумали его с помощью так называемого "божьего вайбу" Киева, сил ПВО и ВСУ. Спасибо им за это", — признался Антон Вельбой.

Через два месяца после релиза альбом "8 марабу" стал успешным на цифровых площадках. Этому не помешало регулярное отсутствие света и частые обстрелы столицы. Впрочем, премьера была под угрозой. 16 декабря прошлого года, в день официального релиза "8 марабу" и лидсингла "Додому", произошел массированный ракетный обстрел врагом Киева и других городов.

Напомним, ранее мы писали, что Wellboy стал послом проекта Минкульта по восстановлению памятников культурного наследия в Украине. Также мы рассказывали, что Wellboy представил клип, который снимали во время недавнего благотворительного тура по Канаде.

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