Wellboy признался, кто вдохновил его и помог с созданием нового альбома
В конце прошлого года певец Wellboy представил новый студийный альбом получил название "8 марабу". Артист решил подробно рассказать историю его написания.
Получасовое видео появилось на Youtube канале певца.
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Подробности
Моментами создания пластинки вместе с Антоном Вельбоем поделились его музыкальный продюсер Евгений Триплов и саундпродюсер Сергей Ранов. Работа над новым альбомом шла во время полномасштабной войны. Творческая команда все время жила и работала в Киеве. Это наложило отпечаток на песни, вошедшие в альбом.
"Мы придумали альбом "8 марабу" не сами. Мы придумали его с помощью так называемого "божьего вайбу" Киева, сил ПВО и ВСУ. Спасибо им за это", — признался Антон Вельбой.
Через два месяца после релиза альбом "8 марабу" стал успешным на цифровых площадках. Этому не помешало регулярное отсутствие света и частые обстрелы столицы. Впрочем, премьера была под угрозой. 16 декабря прошлого года, в день официального релиза "8 марабу" и лидсингла "Додому", произошел массированный ракетный обстрел врагом Киева и других городов.
Напомним, ранее мы писали, что Wellboy стал послом проекта Минкульта по восстановлению памятников культурного наследия в Украине. Также мы рассказывали, что Wellboy представил клип, который снимали во время недавнего благотворительного тура по Канаде.