Wellboy зізнався, хто його надихнув та допоміг зі створенням нового альбому
Наприкінці минулого року співак Wellboy презентував новий студійний альбом отримав назву "8 марабу". Артист вирішив детально розповісти історію його написання.
Півгодинне відео з’явилось на Youtube каналі співака.
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Деталі
Моментами створення платівки разом з Антоном Вельбоєм поділилися його музичний продюсер Євген Тріплов та саундпродюсер Сергій Ранов. Робота над новим альбомом йшла під час повномасштабної війни. Творча команда весь час жила і працювала у Києві. Це наклало відбиток на піснях, що увійшли до альбому.
"Ми придумали альбом "8 марабу" не самі. Ми придумали його за допомогою так званого "божого вайбу" Києва, силам ППО та ЗСУ. Дякуємо їм за це", — зізнався Антон Вельбой.
За два місяці після релізу альбом "8 марабу" став успішним на цифрових майданчиках. Цьому не завадили регулярна відсутність світла та часті обстріли столиці. Втім прем’єра була під загрозою. 16 грудня минулого року, в день офіційного релізу "8 марабу" та лідсінглу "Додому", відбувся масований ракетний обстріл ворогом Києва та інших міст.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Wellboy став амбасадором проєкту Мінкульту щодо відбудови пам'яток культурної спадщини в Україні. Також ми розповідали, що Wellboy презентував кліп, який знімали під час нещодавнього благодійного туру Канадою.