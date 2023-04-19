Илона Гвоздева серьезно заболела – что с танцовщицей

Украинская танцовщица Илона Гвоздева в автомобиле. Фото: google.com

Известная украинская танцовщица, педагог-хореограф Илона Гвоздева обратилась к своим многотысячным поклонникам. Украинская танцовщица рассказала о том, что у нее ухудшилось состояние здоровья как только она проснулась утром.

Об этом Илона Гвоздева рассказала в разделе Stories на своей странице в Instagram.

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Скриншот со Stories Илоны Гвоздевой. Фото: Instagram

Илона Гвоздева рассказала, что с утра ей внезапно стало плохо, поэтому она решила остаться дома. По ее словам, из-за ухудшения здоровья у нее вообще исчез аппетит. Поэтому танцовщица смогла съесть только небольшое количество сухофруктов.

Stories Илоны Гвоздевой. Фото: Instagram

"Что-то сегодня день мой пошел не по плану. Я немножко заболела, чувствую себя уставшей. Есть вообще не хочется, поэтому съела только немного сухофруктов. Только они кажутся мне сейчас вкусными и съедобными. Надеюсь они добавят мне хоть каких-то сил и энергии", — рассказала на видео украинская танцовщица.

Проблемы со здоровьем

Еще в начале года известная танцовщица ощутила ухудшение состояния своего здоровья. Тогда Илона Гвоздева рассказала, что она протянула мышцы своей спины. Причем, ей так было больно, что эту боль она почувствовала в челюсти, левом ухе, а также грудной клетке.

Танцовщица Илона Гвоздева во время интервью. Фото: YouTube

Танцовщица решила обратиться к невропатологам и пройти озлобление, после чего ей назначили курс лечения. К счастью, после прохождения этого курса Илоне удалось излечить свою болезнь.

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