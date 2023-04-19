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"Есть не хочется, чувствую себя уставшей": Илона Гвоздева серьезно заболела

19 апреля 2023 12:14
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Илона Гвоздева серьезно заболела – что с танцовщицей
Украинская танцовщица Илона Гвоздева в автомобиле. Фото: google.com
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная украинская танцовщица, педагог-хореограф Илона Гвоздева обратилась к своим многотысячным поклонникам. Украинская танцовщица рассказала о том, что у нее ухудшилось состояние здоровья как только она проснулась утром.

Об этом Илона Гвоздева рассказала в разделе Stories на своей странице в Instagram.

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Популярная танцовщица, выступавшая на танцевальном паркете шоу "Танцы со звездами" и одержавшая победу, рассказала о том, сколько планов у нее было на неделю. Но, к сожалению, эти планы все отменились, потому что у нее ухудшилось состояние здоровья.

Скриншот со Stories Илоны Гвоздевой
Скриншот со Stories Илоны Гвоздевой. Фото: Instagram

Илона Гвоздева рассказала, что с утра ей внезапно стало плохо, поэтому она решила остаться дома. По ее словам, из-за ухудшения здоровья у нее вообще исчез аппетит. Поэтому танцовщица смогла съесть только небольшое количество сухофруктов.

Stories Илоны Гвоздевой в Instagram
Stories Илоны Гвоздевой. Фото: Instagram

"Что-то сегодня день мой пошел не по плану. Я немножко заболела, чувствую себя уставшей. Есть вообще не хочется, поэтому съела только немного сухофруктов. Только они кажутся мне сейчас вкусными и съедобными. Надеюсь они добавят мне хоть каких-то сил и энергии", — рассказала на видео украинская танцовщица.

Проблемы со здоровьем

Еще в начале года известная танцовщица ощутила ухудшение состояния своего здоровья. Тогда Илона Гвоздева рассказала, что она протянула мышцы своей спины. Причем, ей так было больно, что эту боль она почувствовала в челюсти, левом ухе, а также грудной клетке.

Илона Гвоздева
Танцовщица Илона Гвоздева во время интервью. Фото: YouTube

Танцовщица решила обратиться к невропатологам и пройти озлобление, после чего ей назначили курс лечения. К счастью, после прохождения этого курса Илоне удалось излечить свою болезнь.

Напомним, мы писали о том, что у украинской танцовщицы Илоны Гвоздевой не стало родной бабушки.

Ранее мы рассказывали, что танцовщица Илона Гвоздева заявила о ненависти к россиянам.

Также мы сообщали о том, что известная танцовщица Илона Гвоздева рассказала о том, как оккупанты уничтожили ее дом.

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