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"Їсти не хочеться, почуваюся втомленою": Ілона Гвоздьова серйозно захворіла

19 квітня 2023 12:14
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Ілона Гвоздьова серйозно захворіла – що з танцівницею
Українська танцівниця Ілона Гвоздьова в автомобілі. Фото: google.com
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома українська танцівниця, педагог-хореограф Ілона Гвоздьова звернулася до своїх багатотисячних шанувальників. Українська танцівниця розповіла про те, що в неї погіршився стан здоров’я щойно вона прокинулася вранці.

Про це Ілона Гвоздьова розповіла у розділі Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Популярна танцівниця, яка виступала на танцювальному паркеті шоу "Танці з зірками" та одержала перемогу, розповіла про те, скільки планів вона мала на тиждень. Але, на жаль, ці плани всі відмінилися, тому що в неї погіршився стан здоров’я.

Скріншот зі Stories Ілони Гвоздьової
Скріншот зі Stories Ілони Гвоздьової. Фото: Instagram

Ілона Гвоздьова розповіла, що зранку їй раптово стало погано, тому вона вирішила залишитися вдома. За її словами, через погіршення здоров’я в неї взагалі зник апетит. Тому танцівниця змогла з’їсти тільки невелику кількість сухофруктів.

Stories Ілони Гвоздьової в Instagram
Stories Ілони Гвоздьової. Фото: Instagram

"Щось сьогодні день мій пішов не за планом. Я трошки захворіла, відчуваю себе втомленою. Їсти взагалі не хочеться, тому з'їла лише трохи сухофруктів. Тільки вони здаються мені зараз смачними і їстівними. Сподіваюся вони додадуть мені хоч якихось сил і енергії", — розповіла на відео українська танцівниця.

Проблеми зі здоров’ям

Ще на початку року відома танцівниця відчула погіршення стану свого здоров’я. Тоді Ілона Гвоздьова розповіла, що вона протягнула м’язи своєї спини. Причому, їй настільки було боляче, що цей біль вона відчула у щелепі, лівому вусі, а також грудній клітці.

Илона Гвоздева
Танцівниця Ілона Гвоздьова під час інтерв'ю. Фото: YouTube

Танцівниця вирішила звернутися до невропатологів та пройти озлоблення, після чого їй призначили курс лікування. На щастя, після проходження цього курсу Ілоні вдалося вилікувати свою хворобу.

Нагадаємо, ми писали про те, що в української танцівниці Ілони Гвоздьової не стало рідної бабусі.

Раніше ми розповідали, що танцівниця Ілона Гвоздьова заявила про ненависть до росіян.

Також ми повідомляли про те, що відома танцівниця Ілона Гвоздьова розповіла про те, як окупанти знищили її будинок.

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