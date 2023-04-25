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"Есть невозможно": Анна Тринчер показала, что с ней сделали врачи

25 апреля 2023 11:29
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Анна Тринчер испугала публику внешним видом – что с ней произошло
Певица Анна Тринчер во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Молодая украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер удивила публику своим внешним видом. Популярная телезвезда показала себя после того, как ей вырвали несколько зубов мудрости, и испугала поклонников опухшими щеками.

Соответствующие фотографии Анна Тринчер разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

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"24 оттенка Анички Тринчер… мдааа, честно, я думала, что после маммопластики- вырвать зубы для меня будет, как моргнуть глазами Но, к сожалению, есть невозможно, смотреть на себя невозможно, такое ощущение, что щеки постоянно кто-то растягивает. От еды кайфа не получаешь, от этого еще больше бесишься;) Если бы я знала, что такая реабилитация - никогда бы на это не решилась А, да, когда я выходила из седания - я все придумала и наиграла А у вас был такой опыт? Как пережить реабилитацию?!", – написала Анна Тринчер.

Скриншот со страницы Анны Тринчер
Скриншот со страницы Анны Тринчер. Фото: Instagram

Пользователи сети не смогли пройти мимо и начали высказывать свое мнение в комментариях о том, как выглядит молодая украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер.

"Ахаххаах это очень классно что ты можешь над собой посмеяться! Я отходила суток три после того вырвала зубы! А потом тоже недели две заживало и есть ничего нельзя было нормально!", "Зачем это все на показ? Кому там нужны зубы какой-нибудь ни?", "Желтая пресса "Анну Тринчер избил мужчина, выбив ей сразу 4 зуба мудрости! певица прекращает музыкальную карьеру, потому что ее щеки не уместятся в ни один клип", – написали под публикацией в Instagram.

Комментарии со страницы Анны Тринчер
Комментарии со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии под фото Анны Тринчер
Комментарии со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии с Instagram Анны Тринчер
Комментарии со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что молодая украинская певица Анна Тринчер поссорилась со своим контент-мейкером.

Раньше мы рассказывали, что популярная артистка Анна Тринчер и ее муж Александр Волошин разыграли публику.

Также мы сообщали о том, что певица и актриса Анна Тринчер обратилась ко всем хейтерам.

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