Анна Трінчер налякала публіку зовнішнім виглядом – що з нею сталося

Співачка Анна Трінчер під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Молода українська співачка, акторка та блогерка Анна Трінчер здивувала публіку своїм зовнішнім виглядом. Популярна телезірка показала себе після того, як їй вирвали декілька зубів мудрості, та злякала шанувальників набряклими щоками.

Відповідні фотографії Анна Трінчер розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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"24 відтінки Анічки Трінчер… мдааа, чесно, я думала, що після мамопластики- вирвати зуби для мене будет, як кліпнути очами Але, на жаль, їсти неможливо, дивитись на себе неможливо, таке відчуття, що щоки постійно хтось розтягує. Від їжі кайфу не отримуєш, від цього ще більше бісишся;) Якщо б я знала, що така реабілітація- ніколи б на це не наважилась А, так, коли я виходила з седаціі- я все придумала і награла А у вас був такий досвід? Як пережили реабілітацію?!", – написала Анна Трінчер.

Скріншот зі сторінки Анни Трінчер. Фото: Instagram

Користувачі мережі не змогли пройти повз та почали висловлювати свою думку в коментарях про те, як виглядає молода українська співачка, акторка та блогерка Анна Трінчер.

"Ахаххаах це дуже класно що ти можеш з себе посміятися! Я відходила доби три після того вирвала зуби! А потім теж тижня два заживало і їсти нічого не можна було нормально!", "Навіщо це все на показ? Кому там потрібні зуби якоїсь ані?", "Жовта преса "Анну Трінчер побив чоловік,вибивши їй відразу 4 зуби мудрості! співачка припиняє музичну кар’єру ,бо її щоки не вмістяться в жоден кліп", – написали люди в коментарях під публікацією в Instagram.

Коментарі зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скріншот з Instagram

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