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Анна Трінчер показала, як відходить від наркозу після п'ятигодинної операції

22 квітня 2023 09:43
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Анна Трінчер показала, як відходить від наркозу після п'ятигодинної операції
Співачка Анна Трінчер. Фото: Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Співачці Анні Трінчер вже не раз робили операції: чи то пластичні, чи то планові хірургічні. Молода зірка ще й блогерка, тож все фільмує на камеру. 

У своїх Instastories 21-річна Трінчер показала, як вона відходила від наркозу. 

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Подробиці

На відео співачка знаходиться ще у несвідомому стані, вона тільки відійшла від анестезії. Після операції у Трінчер набрякла нижня частина обличчя, тож вона поцікавилася у підписників, як їм її новий ніс. Це був, авжеж, жарт. 

На відео Трінчер бурмотіла та казала все підряд. Деякі фрази після операції змусили зірку посміятися з себе.

"Жити буду! Це тільки перші три хвилини після виходу з седації. Я там таке мочила! "А зубчики видалили? А я не в раю?" — сказала співачка. 

Яку саме операцію робила, Трінчер не повідомила. Втім, у соцмережах подейкують, що молода співачка видалила собі зуби мудрості. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачки Оля Полякова, Анна Трінчер та репер POSITIFF (Олексій Завгородній) презентували спільну композицію "Шлях до перемоги". Також ми розповідали, що Анна Трінчер не заплатила за роботу фотографині: в мережі розгорівся скандал.

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