С декольте и розами: дочь Ольги Фреймут удивила новыми фото

Дочь Ольга Фреймут Злата с розами. Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Дочь телеведущей Ольги Фреймут, 17-летняя Злата, показала новые фотографии, на которых позирует с большим букетом красных роз, а также обнажает плечо и зону декольте. Последний год девушка часто удивляет откровенными фото.

Их она публикует в своем Instagram.

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Злата Митчелл — дочь Ольги Фреймут от британца, с которым она встречалась после первого брака. Сейчас девушка живет и учится в Лос-Анджелесе, США. Там занимается танцами и изучает кинопроизводство.

За последний год Злата очень выросла и начала публиковать достаточно откровенные фото, на которых подчеркивает свою фигуру и демонстрирует соблазнительные наряды.

В этот раз девушка в своем Instagram опубликовала фото, на которых она вечером сидит навзничь на асфальте и держит большой букет красных роз. Злата оголила плечо и декольте.

Дочь Ольга Фреймут Злата с розами. Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Ее друзьям и поклонникам в комментариях фото показалось очень стильным и страстным.

Напомним, недавно Ольга Фреймут рассказала, как материться по этикету. Также мы рассказывали, что дочь Фреймут вернулась из США и ошеломила зажигательными танцами на каблуке.