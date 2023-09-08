Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow "Застосовую їх як ліки": Ольга Фреймут розповіла, як матюкатися за етикетом arrow

"Застосовую їх як ліки": Ольга Фреймут розповіла, як матюкатися за етикетом

8 вересня 2023 10:25
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ольга Фреймут розповіла, як матюкатися за етикетом
Телеведуча Ольга Фреймут. Фото: instagram.com/freimutolia/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Телеведуча Ольга Фреймут часто дає поради фанатам у питаннях етикету. Цього разу зірка поділилася думками стосовно нецензурної мови.

Про це Ольга Фреймут написала у своєму Instagram.

Читайте також:

Холодна лють — альтернатива матам

За словами ведучої, вона, етикет вивчала професійно. Тепер Фреймут хоче поділитися знаннями:

"Політики, медійні персони, дипломати, блогери — від них очікують вищих стандартів і виваженості. Публічні люди, коли вдаються до лайливої лексики, викликають недовіру і мають неконтрольований вигляд. Під час війни хочеться покладатися на сильних особистостей, які тримають ситуацію під контролем. Холодна німа лють в очах, як на мене — ідеальна альтернатива матам", — розповіла ведуча.

 

Телеведуча Ольга Фреймут. Фото: instagram.com/freimutolia/
Телеведуча Ольга Фреймут. Фото: instagram.com/freimutolia/

Фреймут переконує, чим ближче посада людини сягає вершечка карʼєрного дерева, тим небезпечніше при ній демонструвати невимушеність мови.

"Такі люди переважно довго драпалися догори, тому розраховують на належну повагу. Тримайте субординацію, якщо дуже хочеться поматюкатися, знайдіть собі вдячного слухача у перекурнях", — поділилася зірка.

Якщо діти "підхопили" матюки

Якщо батьки і помітили, що діти підхопили погану мову, час реагувати.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by FreimutOlia (@freimutolia)

"Так, діти можуть користуватися лайливим словечком серед однолітків, щоб бути "своїми", але в моїй присутності це зупиняю. Без драми, втім строго даю знати, що мені така розмова не подобається. Діти — як собачки — вони відчувають, блефує господар, чи справді гнівається. У нашій сімʼї спрацьовують довгі промови про те, що матюки застосовуються неблагополучними верствами суспільства, наприклад, зеками та пʼяницями", — сказала Фреймут.

А ще Ольга поділилася власним досвідом:

"Вчора я гуляла з подругою, дуже правильна панна, діти її читають з трьох років і відвідують всі гуртки міста. Словом, Дара, назву її так (вона дозволила розповісти цю історію), — йшла собі йшла, поки її восьмирічна донька ненавмисно штурхнула її патиком мало не в око. "Йо. твою ма..!!!" — заволала Дара. Їй стало ніяково: "Пробач, не втрималася," — вибачилася швиденько. І ми пішли собі далі, наче нічого не трапилося", — пригадала зірка.

Раніше Оля Фреймут показала чоловіка, з яким обіймалась в готелі на камеру.

Нагадаємо, донька Фреймут повернулась з США і приголомшила запальними танцями на підборах.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

None

Нові інфекції, лікарі на окупованих територіях та робота під час війни. Ексклюзив з міністром Ляшко

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

06:40Ціни на металобрухт у вересні: скільки коштує 1 кг нержавіючої сталі в Україні

11:40 Розвідка Британії попередила українських військових про небезпеку для Android

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз