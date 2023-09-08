Ольга Фреймут розповіла, як матюкатися за етикетом

Телеведуча Ольга Фреймут. Фото: instagram.com/freimutolia/

Телеведуча Ольга Фреймут часто дає поради фанатам у питаннях етикету. Цього разу зірка поділилася думками стосовно нецензурної мови.

Про це Ольга Фреймут написала у своєму Instagram.

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Холодна лють — альтернатива матам

За словами ведучої, вона, етикет вивчала професійно. Тепер Фреймут хоче поділитися знаннями:

"Політики, медійні персони, дипломати, блогери — від них очікують вищих стандартів і виваженості. Публічні люди, коли вдаються до лайливої лексики, викликають недовіру і мають неконтрольований вигляд. Під час війни хочеться покладатися на сильних особистостей, які тримають ситуацію під контролем. Холодна німа лють в очах, як на мене — ідеальна альтернатива матам", — розповіла ведуча.

Телеведуча Ольга Фреймут. Фото: instagram.com/freimutolia/

Фреймут переконує, чим ближче посада людини сягає вершечка карʼєрного дерева, тим небезпечніше при ній демонструвати невимушеність мови.

"Такі люди переважно довго драпалися догори, тому розраховують на належну повагу. Тримайте субординацію, якщо дуже хочеться поматюкатися, знайдіть собі вдячного слухача у перекурнях", — поділилася зірка.

Якщо діти "підхопили" матюки

Якщо батьки і помітили, що діти підхопили погану мову, час реагувати.

"Так, діти можуть користуватися лайливим словечком серед однолітків, щоб бути "своїми", але в моїй присутності це зупиняю. Без драми, втім строго даю знати, що мені така розмова не подобається. Діти — як собачки — вони відчувають, блефує господар, чи справді гнівається. У нашій сімʼї спрацьовують довгі промови про те, що матюки застосовуються неблагополучними верствами суспільства, наприклад, зеками та пʼяницями", — сказала Фреймут.

А ще Ольга поділилася власним досвідом:

"Вчора я гуляла з подругою, дуже правильна панна, діти її читають з трьох років і відвідують всі гуртки міста. Словом, Дара, назву її так (вона дозволила розповісти цю історію), — йшла собі йшла, поки її восьмирічна донька ненавмисно штурхнула її патиком мало не в око. "Йо. твою ма..!!!" — заволала Дара. Їй стало ніяково: "Пробач, не втрималася," — вибачилася швиденько. І ми пішли собі далі, наче нічого не трапилося", — пригадала зірка.

Раніше Оля Фреймут показала чоловіка, з яким обіймалась в готелі на камеру.

Нагадаємо, донька Фреймут повернулась з США і приголомшила запальними танцями на підборах.