З декольте і трояндами: донька Ольги Фреймут здивувала новими фото

Донька Ольги Фреймут Злата з трояндами. Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Донька телеведучої Ольги Фреймут, 17-річка Злата, показала нові фотографії, на якому позує з великим букетом червоних троянд, а також оголює плече та зону декольте. Останній рік дівчина часто дивує відвертими фото.

Їх вона публікує у своєму Instagram.

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Подробиці

Злата Мітчелл — донька Ольги Фреймут від британця, з яким зустрічалася після першого шлюбу. Зараз дівчина живе і навчається у Лос-Анджелесі, США. Там займається танцями і вивчає кіновиробництво.

За останній рік Злата дуже виросла і почала публікувати досить відверті фото, на яких підкреслює свою фігуру і демонструє спокусливе вбрання.

Цього разу дівчина у своєму Instagram опублікувала фото, на якому вона ввечері сидить навприсядки на асфальті і тримає великий букет червоних троянд. Злата оголила плече і декольте.

Донька Ольги Фреймут Злата з трояндами. Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Її друзям та прихильникам у коментарях фото здалося дуже стильним та пристрасним.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Фреймут розповіла, як матюкатися за етикетом. Також ми розповідали, що донька Фреймут повернулась з США і приголомшила запальними танцями на підборах.