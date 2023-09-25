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З декольте і трояндами: донька Ольги Фреймут здивувала новими фото

25 вересня 2023 10:08
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
З декольте і трояндами: донька Ольги Фреймут здивувала новими фото
Донька Ольги Фреймут Злата з трояндами. Фото: instagram.com/zlata_mitchell
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Донька телеведучої Ольги Фреймут, 17-річка Злата, показала нові фотографії, на якому позує з великим букетом червоних троянд, а також оголює плече та зону декольте. Останній рік дівчина часто дивує відвертими фото. 

Їх вона публікує у своєму Instagram

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Подробиці

Злата Мітчелл — донька Ольги Фреймут від британця, з яким зустрічалася після першого шлюбу. Зараз дівчина живе і навчається у Лос-Анджелесі, США. Там займається танцями і вивчає кіновиробництво. 

 

За останній рік Злата дуже виросла і почала публікувати досить відверті фото, на яких підкреслює свою фігуру і демонструє спокусливе вбрання. 

 

Цього разу дівчина у своєму Instagram опублікувала фото, на якому вона ввечері сидить навприсядки на асфальті і тримає великий букет червоних троянд. Злата оголила плече і декольте. 

злата митчелл
Донька Ольги Фреймут Злата з трояндами. Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Її друзям та прихильникам у коментарях фото здалося дуже стильним та пристрасним. 

Нагадаємо, нещодавно Ольга Фреймут розповіла, як матюкатися за етикетом. Також ми розповідали, що донька Фреймут повернулась з США і приголомшила запальними танцями на підборах.

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