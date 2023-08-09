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Донька Фреймут повернулась з США і приголомшила запальними танцями на підборах

9 серпня 2023 12:58
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Донька Фреймут повернулась з США і приголомшила запальними танцями на підборах
Злата Мітчелл. Фото: instagram.com/zlata_mitchell/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Донька телеведучої Ольги Фреймут, Злата Мітчелл, запросила всіх бажаючих на свій танцювальний майстер-клас. Дівчина повернулася на літо до Києва з США.

Про це Злата поділилася у Instagram.

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Донька ведучої Ольги Фреймут, 17-річна Злата Мітчелл живе вже кілька років у США. Нещодавно Злата повенулася до Києва, де продемонструвала свої хореографічні здібності. Дівчина з дитинства професійно займається танцями.

На відео, яким поділилася Злата, вона танцює на високих підборах, демонструючи неймовірну пластику.

 

Старша донька Ольги Фреймут не приховує, що не планує обирати Україну своїм постійним місцем проживання.

Дівчина зазначила, що незважаючи на свою широку географію, вона хотіла б, щоб її майбутні діти провели частину дитинства в Україні.

"Хочу, щоб мої діти якусь частину дитинства теж провели в Україні, але в цілому завжди хотіла бути в Каліфорнії. До війни жила на дві країни, і це був мій ідеальний баланс "дому". Київ — моє рідне місто, але Каліфорнія завжди була у моєму майбутньому. А так, та кар'єра, яку я вибираю, змусить мене жити по всьому світу, і для мене — це ок. Я все життя подорожую, навіть зараз живу на три країни", — сказала Злата.

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