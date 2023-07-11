Маша Полякова показала украинцам средний палец – публика разгневана

Украинская певица Оля Полякова со своей дочерью Машей на концерте Нади Дорофеевой. Фото: instagram.com/p/CP3k4VFh_Ps/?hl=ru

Молодая дочь известной украинской певицы, актрисы и телеведущей Оли Поляковой Маша показала свою личную жизнь. 18-летняя Маша показала фотографии со своим любимым и разгневала публику тем, какой жест она показала на камеру вместе с парнем.

Соответствующие фотографии появились на странице Маши Поляковой в социальной сети Instagram.

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Старшая дочь украинской исполнительницы Оли Поляковой сейчас учится в Англии, впрочем, не перестает активно вести свою страницу в социальной сети Instagram. В частности, девушка активно показывает и свою личную жизнь, не стесняясь этого.

В последнее время на ее странице можно увидеть много разных фотографий с ее парнем. На этот раз она разозлила своих подписчиков очень некрасивым жестом, который она показала вместе со своим любимым. Маша показала две фотографии, одна из которых разозлила ее подписчиков.

На первой фотографии Маша Полякова обнимает и целует своего парня на камеру, но вторая фотография оказалась очень некрасивой. На второй фотографии девушка показывает средний палец вместе со своим любимым на камеру, что явно показывает уровень ее воспитания.

Подписчики дочери Оли Поляковой не стали долго молчать, а начали комментировать фотографию, где она показывает средний палец.

Ужас. Зачем показывать такое пальцем? Это, значит, нам показывает, кто фото смотрит?! Как-то некрасиво. Отписываюсь

Маша очень неуверенная в себе лицо, если постятся такие фото с факом

Задвиньте себе эти пальцы в одно место. Яблоня от яблони далеко не падает, это факт

С катушек съехала вообще

Комментарии со страницы Маши Поляковой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Маши Поляковой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Маши Поляковой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Маши Поляковой. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что дочь украинской певицы Оли Поляковой рассказала, почему она хочет бросить свою учебу в Англии.

Раньше мы рассказывали о том, что молодая дочь Оли Поляковой призналась, почему она блокирует родную маму в социальных сетях.

Также мы сообщали о том, что дочь певицы Оли Поляковой Маша получила много критики за свою новую татуировку.