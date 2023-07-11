Маша Полякова показала українцям середній палець – публіка розгнівана

Українська співачка Оля Полякова зі своєю донькою Машею на концерті Наді Дорофєєвої. Фото: instagram.com/p/CP3k4VFh_Ps/?hl=ru

Молода донька відомої української співачки, акторки та телеведучої Олі Полякової Маша показала своє особисте життя. 18-річна Маша показала фотографії зі своїм коханим та розгнівала публіку тим, який жест вона показала на камеру разом з хлопцем.

Відповідні фотографії з’явилися на сторінці Маші Полякової в соціальній мережі Instagram.

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Старша донька української виконавиці Олі Полякової зараз навчається в Англії, втім, не припиняє активно вести свою сторінку в соціальній мережі Instagram. Зокрема, дівчина активно показує і своє особисте життя, не соромлячись цього.

Останнім часом на її сторінці можна побачити багато різних фотографій з її хлопцем. Цього разу вона розлютила своїх підписників дуже негарним жестом, який вона показала разом зі своїм коханим. Маша показала дві фотографії, одна з яких розлютила її підписників.

На першій фотографії Маша Полякова обіймає та цілує свого хлопця на камеру, але друге фото виявилося дуже негарним. На другій фотографії дівчина показує середній палець разом зі своїм коханим на камеру, що явно показує рівень її виховання.

Підписники доньки Олі Полякової не стали довго мовчати, а почали коментувати фотографію, де вона показує середній палець.

Жах. Навіщо показувати таке пальцем? Це виходить нам показує, хто фото дивиться?! Якось негарно. Відписуюся

Маша дуже невпевнена в собі особа, якщо постить такі фото з факом

Засуньте собі ці пальці в одне місце. Яблуня від яблуні далеко не падає, це є факт

З котушок з'їхала взагалі

Коментарі зі сторінки Маші Полякової. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Маші Полякової. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Маші Полякової. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Маші Полякової. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що донька української співачки Олі Полякової розповіла, чому вона хоче покинути своє навчання в Англії.

Раніше ми розповідали про те, що молода донька Олі Полякової зізналася, чому вона блокує рідну маму в соціальних мережах.

Також ми повідомляли про те, що донька співачки Олі Полякової Маша отримала багато критики за своє нове татуювання.