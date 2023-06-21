Как получить котика от Алексея Суровцева: это проще, чем вам кажется

Алексей Суровцев и его кошки. Фото: facebook.com/mister.strike

Украинский киноактер Алексей Суровцев известен не только по сериалу "След" и шоу "Танцы со звездами". В кругу зооволонтеров его знают под никнеймом "Бородатая котомамуля": Суровцев вывозит животных из мест боевых действий, а в последнее время пришлось спасать и домашних питомцев жителей затопленной Херсонщины.

"Найти животных было сложно, но все же нам удалось выловить запуганных, брошенных на произвол судьбы хвостиков. Несколько собачек, котики, ежик, который из последних сил держался за забор лапками, находясь в воде, и пару белых нутрий, которые хоть и умеюь плавать, но сидели обессиленные и даже поначалу не шевелились", — написал актер в соцсетях.

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Семеро "самых тяжелых" кошек из затопленной Федоровки сейчас живут в приюте, организованном Алексеем в Ирпене. В июне 2023 года актер открыл при приюте еще и благотворительную ветеринарную клинику, которую содержит за свои средства и за счет донатов от неравнодушных украинцев. Корреспонденты Новини.LIVE побывали на открытии, увидели, в каких условиях живут спасенные животные, и пообщались с Алексеем Суровцевым.

"Бородатая котомамуля"

По словам Суровцева, идея организовать собственную ветклинику возникла, когда он подсчитал, сколько средств тратится на лечение обитателей приюта.

"Я понял, что мне проще, выгоднее и удобнее создать собственную клинику, которая будет под боком, и мои животные будут постоянно под наблюдением", — объяснил он корреспондентам Новини.LIVE.

Алексей Суровцев на открытии ветклиники и обновленного приюта "Бородатая котомамуля". Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзев

Клиника действительно "под боком" — на первом этаже жилого комплекса, где живет и сам актер. Там же расположен и новый приют для животных, создавая который Суровцев стремился следовать всем современным стандартам. Актер признается, что это его давняя мечта — с первых дней войны, когда он сначала помогал эвакуировать людей из оккупированного Ирпеня, а затем и их животных.

"Когда взорвали Романовский мост, мы максимально занимались эвакуацией людей. Потом я прочитал, что нужно спасти котика, которого забыли при эвакуации. Я его спас, вернул владелице, записал это на видео, выложил в Instagram, и с этого началась моя зооволонтерская деятельность. Мы создали временный приют в Киеве, но он был военный, и я всегда мечтал создать такое убежище, где котики ждали бы новую семью в максимально комфортных условиях", — говорит Суровцев.

"Котомамуля" как она есть. Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзев

"Хотел быть кошачьей мамой"

В приюте "Бородатая котомамуля" сейчас живут более 40 спасенных кошек. Дома у Алексея есть еще трое: двоих он завел еще до войны, третьего забрал из приюта уже после полномасштабного вторжения.

Открытие ветклиники и приюта "Бородатая котомамуля". Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзев

Сам Суровцев утверждает, что с котами ему легче найти общий язык, чем, например, с собаками, хотя собак он любит не меньше.

"Если ты хочешь спасать, ты должен быть профессионалом, то есть ты должен не только разбираться в здоровье — ты должен понимать и психологические какие-то особенности. С собаками мне немного сложнее, тем более что для собак нужны совсем другие условия по нормам. Здесь мы можем уместиться в торговой площади, а собакам нужны совсем другие технические условия. Поэтому я выбрал один путь, чтобы не распыляться. Короче, хотел быть кошачьей мамой, вот и все", — объясняет он.

Семен Семенович, Кендюх и другие звери

Условия в приюте действительно комфортные — чистые помещения, индивидуальные клетки за стеклом, никакого запаха. На рецепшене посетителей встречает огромный кот Семен Семенович, величественно возлежащий на диване. "Это наш администратор", — представляют его сотрудники.

Администратор Семен Семенович "фильтрует" посетителей. Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзев

Семен Семенович снисходительно провожает взглядом гостей, не двигаясь с места. У него все хорошо, и он не видит никакого смысла беспокоить себя лишними телодвижениями. Во внутреннем помещении посетителей перехватывает его коллега — серый Кендюх, всеобщий любимец и самый добрый кот на свете, как утверждают в "Бородатой котомамуле". В отличие от вальяжного Семена Семеновича, Кендюх рад каждому, кто захочет его погладить.

"Возьмите меня на ручки!" Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзев

"Очень любит обниматься, — говорит сотрудница приюта Аня Михайлюк. — Он может прямо так лапками вас за шею обнять. Я в первый раз в жизни вижу такого кота — Кендюх такой добрый, он ни разу не проявлял ни к кому агрессии".

Любвеобильности Кендюха хватает даже на редакционный микрофон. Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзев

Рядом с Кендюхом — черно-белый Жужик. Жужик глухой на одно ухо, поэтому постоянно наклоняет голову немного набок.

Жужик. Фото: Новини.LIVE / Юлия Тененева

"Он жил в квартире у бабушки, где жило еще двадцать пять кошек. Бабушка пыталась за ними ухаживать, но из-за большой скученности коты болели. В конце концов из всех выжило двое — Жужик и еще один кот, но того мы не смогли стабилизировать, и он умер", — говорят в приюте.

Удалось выжить и двум котятам — Винтику и Шпунтику, черненьким и вертлявым, словно маленькие чертики. Их Суровцев привез с Херсонщины — снял с крыши затопленного дома.

Винтик и Шпунтик. Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзев

Винтик и Шпунтик. Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзев 1/2 _ 2

Еще один рекордсмен по выживанию — рыжий кот Малевич. Малевич получил свое прозвище из-за своих скромных размеров: у него дефицит гормона роста, поэтому, несмотря на вполне взрослый возраст, он выглядит как кот-подросток. Его подобрали на улице еще котенком, и, по словам Алексея, легче было перечислить, что у него было здоровым, а не больным. В довершение всех своих бед, Малевич почти слепой: у него нет одного глаза, а на втором зрение сохранилось всего на десять процентов.

Кот Малевич и сотрудница клиники Аня Михайлюк. Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзев

"Он у нас умирал раз десять, его практически вытаскивали с того света", — говорят в клинике.

Однако Малевич доказал, что просто так сдаваться он не собирается. Несмотря на почти полную слепоту, он бодро лазает по кошачьим спортивным снарядам, обильно расставленным по всему приюту — как и его подруга по несчастью, трехлапая кошка Курочка.

У Курочки нет левой задней лапы, однако прыгать ей это не мешает. Фото: Новини.LIVE / Юлия Тененева

Все выше и выше! Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзев 1/2 _ 2

"На самом деле мы думаем, что Малевич нас просто обманывает, что он слепой, — шутят сотрудники. — Настолько уже выучил здесь все, что носится по верхам везде".

Иногда Малевич думает, что он белка в колесе. Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзев

Новый дом для кота

Впрочем, как бы хорошо ни жилось в приюте Малевичу, Кендюху и их товарищам, им всем нужен собственный дом. Хотя Алексей Суровцев и признается, что расставаться со своими подопечными ему очень жалко ("Каждого котика отдаю с вот такими слезами на глазах, вот честно", — говорит он), актер активно подыскивает котам новые семьи.

Котики "Бородатой котомамули". Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзев

Котики "Бородатой котомамули". Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзев

Котики "Бородатой котомамули". Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзев

Котики "Бородатой котомамули". Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзев

Котики "Бородатой котомамули". Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзев

Котики "Бородатой котомамули". Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзев

Котики "Бородатой котомамули". Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзев

Котики "Бородатой котомамули". Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзев

Котики "Бородатой котомамули". Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзев 1/9 _ 9

Всех, кто хочет взять животное из приюта "Бородатая котомамуля", Суровцев просит написать ему в соцсети — Facebook или Instagram.

"Я задам десять вопросов, на которые вам нужно будет ответить. Если ответы меня удовлетворят, я с удовольствием отдам вам животное", — обещает актер.

Также приюту можно помочь финансово по следующим реквизитам:

ПриватБанк: 5523 2458 0066 8012

PayPal: [email protected]

Монобанк: 4441 1144 6987 8514

Напомним, как сообщали ранее Новини.LIVE, актриса Ольга Сумская, пришедшая поздравить Алексея Суровцева с открытием ветклиники, призналась, что тоже мечтает организовать приют для бездомных животных.

Также открытие клиники "Бородатая котомамуля" ознаменовалось приятным сюрпризом: в середине торжественной церемонии Суровцев предложил своей бывшей супруге Ксении снова выйти за него замуж.