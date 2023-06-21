Як отримати котика від Олексія Суровцева: це простіше, ніж вам здається

Олексій Суровцев та його коти. Фото: facebook.com/mister.strike

Український кіноактор Олексій Суровцев відомий не лише за серіалом "Слід" та шоу "Танці з зірками". У колі зооволонтерів його знають під нікнеймом "Бородата котомамуля": Суровцев вивозить тварин із місць бойових дій, а останнім часом довелося рятувати й домашніх улюбленців мешканців затопленої Херсонщини.

"Знайти тварин було складно, але все ж таки нам вдалося виловити заляканих, покинутих напризволяще хвостиків. Декілька песиків, котики, їжачок, який із останніх сил тримався за паркан лапками, перебуваючи в воді, та пару білих нутрій, які хоч і вміють плавати, але сиділи знесилені і навіть спочатку не ворушилися", — написав актор у соцмережах.

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Семеро "найважчих" котів із затопленої Федорівки нині живуть у притулку, організованому Олексієм в Ірпені. У червні 2023 року актор відкрив при притулку ще й благодійну ветеринарну клініку, яку утримує власним коштом та за рахунок донатів від небайдужих українців. Кореспонденти Новини.LIVE побували на відкритті, побачили, в яких умовах живуть врятовані тварини, та поспілкувалися з Олексієм Суровцевим.

"Бородата котомамуля"

За словами Суровцева, ідея організувати власну ветклініку виникла, коли він підрахував, скільки коштів витрачається на лікування мешканців притулку.

"Я зрозумів, що мені простіше, вигідніше і зручніше створити власну клініку, яка буде під боком, і мої тварини постійно будуть під наглядом", — пояснив він кореспондентам Новини.LIVE.

Олексій Суровцев на відкритті ветклініки та оновленого притулку "Бородата котомамуля". Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзев

Клініка дійсно "під боком" — на першому поверсі житлового комплексу, де мешкає і сам актор. Там же розташований і новий притулок для тварин, створюючи який Суровцев намагався додержуватися всіх сучасних стандартів. Актор зізнається, що це його давня мрія — з перших днів війни, коли він спочатку допомагав евакуювати людей з окупованого Ірпеня, а потім і їхніх тварин.

"Коли підірвали Романівський міст, ми максимально займалися евакуацією людей. Потім я прочитав, що потрібно врятувати котика, якого забули при евакуації. Я його врятував, повернув власниці, записав це на відео, виклав в Instagram, і з того почалася моя зооволонтерська діяльність. Ми створили тимчасовий притулок у Києві, але він був військовий, і я завжди мріяв створити такий притулок, де котики чекали б на нову родину у максимально комфортних умовах", — каже Суровцев.

"Котомамуля" як вона є. Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзев

"Хотів бути котячою мамою"

У притулку "Бородата котомамуля" нині мешкають понад 40 врятованих котів. Вдома в Олексія живуть ще троє: двох котів він завів ще до війни, третього забрав із притулку вже після повномасштабного вторгнення.

Відкриття ветклініки та притулку "Бородата котомамуля". Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзев

Сам Суровцев стверджує, що з котами йому легше знайти спільну мову, ніж, наприклад, з собаками, хоча собак він любить не менше.

"Якщо ти хочеш рятувати, ти повинен бути професіоналом, тобто ти повинен не тільки розумітися на здоров’ї — ти повинен розуміти і психологічні якісь властивості. З собаками мені трошки складніше, тим більше, що для собак потрібні геть інші умови по нормах. Тут ми можемо вміститися у торгівельній площі, а собакам потрібні зовсім інші технічні умови. Тому я обрав один шлях, щоб не розпилюватися. Коротше, хотів бути котячою мамою, ось і все", — пояснює він.

Семен Семенович, Кендюх та інші звірі

Умови у притулку дійсно комфортні — чисті приміщення, індивідуальні клітки за склом, жодного запаху. На рецепшені відвідувачів зустрічає здоровезний кіт Семен Семенович, велично розлягшись на дивані. "Це наш адміністратор", — представляють його співробітники.

Адміністратор Семен Семенович "фільтрує" відвідувачів. Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзев

Семен Семенович поблажливо проводжає поглядом гостей, не рухаючись з місця. У нього все добре, і він не бачить жодного сенсу турбувати себе зайвими вставаннями. У внутрішньому приміщенні відвідувачів перехоплює його колега — сірий Кендюх, загальний улюбленець та найдобріший кіт на світі, як кажуть у "Бородатій котомамулі". На відміну від статечного Семена Семеновича, Кендюх радий кожному, хто захоче його погладити.

"Візьміть мене на ручки!" Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзев

"Дуже любить обійматися, — каже співробітниця притулку Аня Михайлюк. — Він може прямо так лапками вас за шию обняти. Я вперше в житті бачу такого кота — Кендюх такий добрий, він жодного разу не проявляв ні до кого агресії".

Велелюбності Кендюха вистачить навіть на редакційний мікрофон. Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзев

Поруч з Кендюхом — чорно-білий Жужик. Жужик глухий на одне вухо, тому постійно нахиляє голову трохи набік.

Жужик. Фото: Новини.LIVE / Юлія Тєнєньова

"Він жив у квартирі у бабусі, де жило ще двадцять п’ять котів. Бабуся намагалася за ними доглядати, але через велику скупченість коти хворіли. Врешті-решт з усіх вижило двоє — Жужик та ще один кіт, але того ми не змогли стабілізувати, і він помер", — кажуть у притулку.

Вдалося вижити і двом кошенятам — Вінтіку та Шпунтіку, чорним та рухливим, схожим на маленьких чортенят. Їх Суровцев привіз із Херсонщини — зняв із даху затопленого будинку.

Вінтік та Шпунтік. Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзев

Вінтік та Шпунтік. Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзев 1 / 2

Ще один рекордсмен з виживання — рудий кіт Малевич. Малевич отримав своє прізвисько через малий зріст: у нього дефіцит гормону росту, тому незважаючи на цілком дорослий вік, він виглядає як кіт-підліток. Його підібрали на вулиці ще кошеням, і, за словами Олексія, легше перерахувати, що у нього було здорове, ніж хворе. На довершення всіх своїх негараздів, Малевич майже сліпий: у нього немає одного ока, а на іншому зір зберігся лише на десять відсотків.

Кіт Малевич та співробітниця клініки Аня Михайлюк. Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзев

"Він у нас помирав разів із десять, його просто витягували з того світу", — кажуть у клініці.

Проте Малевич довів, що просто так здаватися він не збирається. Незважаючи на майже повну сліпоту, він бадьоро лазить по котячому спортивному знаряддю, щедро розставленому по притулку — як і його товаришка по нещастю, трилапа кішка Курочка.

У Курочки немає лівої задньої лапи, проте стрибати їй це не заважає. Фото: Новини.LIVE / Юлія Тєнєньова

Все вище й вище! Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзев 1 / 2

"Насправді ми думаємо, що Малевич нас просто дурить, що він сліпий, — жартують співробітники. — Настільки вже вивчив тут все, що гасає по верхах всюди".

Іноді Малевич вважає себе білкою в колесі. Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзев

Нова домівка для кота

Утім, як би добре не велося у притулку Малевичу, Кендюху та іншим, їм всім потрібна власна домівка. Хоча Олексій Суровцев зізнається, що розлучатися зі своїми підопічними йому дуже шкода ("Кожного котика віддаю з отакими сльозами на очах, от чесно", — каже він), актор активно підшукує котам нові родини.

Котики "Бородатої котомамулі". Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзев

Котики "Бородатої котомамулі". Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзев

Котики "Бородатої котомамулі". Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзев

Котики "Бородатої котомамулі". Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзев

Котики "Бородатої котомамулі". Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзев

Котики "Бородатої котомамулі". Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзев

Котики "Бородатої котомамулі". Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзев

Котики "Бородатої котомамулі". Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзев

Котики "Бородатої котомамулі". Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзев 1 / 9

Тих, хто бажає взяти тварину з притулку "Бородата котомамуля", Суровцев просить написати йому у соцмережі — Facebook або Instagram.

"Я поставлю десять запитань, на які вам потрібно відповісти. Якщо відповіді мене задовольнять, я із задоволенням віддам вам тварину", — обіцяє актор.

Також притулку можна допомогти фінансово за наступними реквізитами:

ПриватБанк: 5523 2458 0066 8012

PayPal: [email protected]

Монобанк: 4441 1144 6987 8514

Нагадаємо, як повідомляли раніше Новини.LIVE, актриса Ольга Сумська, яка прийшла привітати Олексія Суровцева із відкриттям ветклініки, зізналася, що теж мріє організувати притулок для бездомних тварин.

Також відкриття клініки "Бородата котомамуля" ознаменувалося приємним сюрпризом: посередині урочистої церемонії Суровцев запропонував своїй колишній дружині Ксенії знову вийти за нього заміж.