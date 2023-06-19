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"Мрію про це": Ольга Сумська озвучила неочікуване бажання

19 червня 2023 15:07
vasylyshyn.jpg - Мирослав Василишин
Ольга Сумська озвучила неочікувану мрію
Ольга Сумська відповідає на запитання кореспондентів Новини.LIVE. Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзев
vasylyshyn.jpg - Мирослав Василишин

Славетна українська актриса Ольга Сумська мріє створити власний притулок для бездомних тварин. У цьому вона зізналася кореспондентам Новини.LIVE на відкритті в Ірпені благодійної ветеринарної клініки "Бородата котомамуля", заснованої українським киноактором Олексієм Суровцевим.

Подробиці

Разом із іншими знаменитостями Ольга Сумська приїхала привітати Суровцева з відкриттям клініки та оновленого притулку для бездомних тварин. Рятуванням звірів, які постраждали від бойових дій, Олексій займається з перших днів повномасштабної окупації: спочатку він вивозив покинутих тварин з Київщини, а нещодавно з’їздив ыз рятувальною місією до затопленої Херсонщини. Зараз у його притулку в Ірпені живе близько сорока врятованих котів — всі вони чекають, поки Олексій знайде їм нових господарів.

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Ольга Сумська та Олексій Суровцев
Олексій Суровцев та Ольга Сумська. Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзев

"Я просто хочу вклонитися Олексію за цю благородну справу і за створення такого притулку на дуже високому рівні, який до того ж має таку оригінальну назву. Це круто, тому що "Бородата котомамуля" — це відразу асоціація: Олексій Суровцев", — сказала Ольга Сумська.

Актриса зізналася, що теж опікується безпритульними тваринами.

"Я теж займаюся цим питанням: у мене немає ще притулку, я мрію про це. Я розумію, як це складно — в такий нелегкий час створити такий обладнаний, такий надсучасний притулок для наших пухнастиків. Але я зараз дуже активно прилаштовую тварин у себе на сторінках у соцмережах, вони знаходять домівки, і це найголовніше — турбота про братів наших менших", — сказала вона.

Ольга Сумська
Ольга Сумська. Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзев

Як уже повідомляли Новини.LIVE, відкриття благодійної ветклініки ознаменувалося неочікуваною подією: Олексій Суровцев прилюдно запропонував руку та серце своїй колишній дружині Ксенії.

Нагадаємо, раніше Ольга Сумська заступилася за охоронця поліклініки, якого відправили до СІЗО.

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