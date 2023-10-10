"С женщиной так нельзя": Евгения Эмеральд поделилась, как переживала расставание с мужем

Евгения Эмеральд и Евгений Стипанюк. Фото с Instagram: emerald.evgeniya

Снайпер Евгения Эмеральд на днях рассказала, что разошлась со своим мужем, военным Евгением Стипанюком. Поклонники пары уже давно догадывались об их расставании из-за намеков Евгении, которые она делала в сторис. Оказалось, расставание пары было тяжелым.

О том, как она переживала этот сложный период, Эмеральд отчасти рассказала в Instagram.

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"Я была в ужасном состоянии"

Снайпер Евгения Эмеральд, с позывным Жанна д'Арк, стала известна, когда СМИ начали рассказывать ее историю, ведь 24 февраля женщина оставила успешный бизнес и ушла на фронт. Там она встретила любовь, вышла замуж прямо на передовой, позже забеременела и родила. На днях стало известно, что супруги разводятся.

После того, как женщина рассказала о расставании с любимым, поклонники начали активно поддерживать ее. Однако Евгения заверила, что сейчас с ней все хорошо, ведь разошлась с мужем она 4 месяца назад.

Скриншот из Instagram: emerald.evgeniya

"Спасибо за поддержку. У меня все хорошо. Я ушла не вчера, а четыре месяца назад. Когда летом я не выходила в сторис и говорила, что не сплю из-за ребенка, на самом деле я была просто в ужасном состоянии, мне понадобилось время, чтобы вернуть себе себя. Сейчас я полна сил и энергии, чтобы жить и радоваться", — рассказала Эмеральд.

Она намекнула, что виновником расставания стал ее муж. Очевидно, он ее разочаровал, ведь в сторис военная посоветовала другим женщинам не ждать, пока человек изменится, ведь этого не произойдет.

Скриншот из Instagram: emerald.evgeniya

"Любимые мои женщины! Учитесь на моем примере. У вас все получится. Любая боль проходит, это я вам точно говорю! Мы сильные и все можем! Главное, любите себя и не ждите, что люди меняются. Так можно и до конца жизни не дождаться", — посоветовала Евгения.

Она пообещала позже рассказать, как боролась с болью. Но добавила, что "с женщиной так нельзя". Очевидно, она имела в виду, что нельзя вести себя так, как это делал ее муж.

Однако после того, как снайпер рассказала о расставании, у нее сразу появилось много кавалеров. Мужчины активно пишут Эмеральд в личные сообщения.

Скриншот из Instagram: emerald.evgeniya

"Дорогие кавалеры, не надо меня звать замуж и на кофе. Хоть я и шутила про гульки, но это только юмор и сарказм. Пока у меня маленький ребенок на руках и мне не до этого всего. Каждая женщина поймет. Как только я получу официальный развод, возможно, я буду готова к свиданиям. Сейчас – нет", — призналась Евгения.

Военная разведется с мужем когда их дочери Афине исполнится один год, согласно действующему законодательству.

Напомним, военная, за историей любви и беременностью которой наблюдала вся страна, разводится. Также мы писали, что Никита Добрынин впервые прокомментировал развод с Дашей Квитковой.