"З жінкою так не можна": Євгенія Емеральд поділилася, як переживала розставання з чоловіком

Євгенія Емеральд і Євген Стипанюк. Фото з Instagram: emerald.evgeniya

Снайперка Євгенія Емеральд днями розповіла, що розійшлася зі своїм чоловіком, військовим Євгеном Стипанюком. Прихильники пари вже давно здогадувалися про їхнє розставання через натяки Євгенії, які вона робила у сторіс. Виявилося, розставання пари було важке.

Про те, як вона переживала цей складний період, Емеральд частково розповіла в Instagram.

Читайте також:

"Я була у жахливому стані"

Снайперка Євгенія Емеральд, з позивним Жанна д’Арк, стала відомою, коли ЗМІ почали розповідати її історію, адже 24 лютого жінка залишила успішний бізнес і пішла на фронт. Там вона зустріла кохання, вийшла заміж просто на передовій, згодом завагітніла і народила. Днями стало відомо, що подружжя розлучається.

Після того, як жінка розповіла про розставання з коханим, прихильники почали активно підтримувати її. Проте Євгенія запевнила, що зараз з нею все добре, адже розійшлася з чоловіком вона 4 місяці тому.

Скриншот з Instagram: emerald.evgeniya

"Дякую за підтримку. У мене все добре. Я пішла не вчора, а чотири місяці тому. Коли влітку я не виходила в сторіз і говорила, що не сплю через дитину, насправді я була просто в жахливому стані, мені знадобився час, щоб повернути собі себе. Наразі я сповнена сил і енергії, щоб жити і радіти", — розповіла Емеральд.

Вона натякнула, що винуватцем розставання став її чоловік. Вочевидь, він її розчарував, адже у сторіс військова порадила іншим жінкам не чекати, поки людина зміниться, адже цього не відбудеться.

Скриншот з Instagram: emerald.evgeniya

"Любі мої жінки! Вчіться на моєму прикладі. У вас все вийде. Будь-який біль минає, це я вам точно кажу! Ми сильні і все можемо! Головне, любіть себе і не чекайте, що люди міняються. Так можна і до кінця життя не дочекаєшся", — порадила Євгенія.

Вона пообіцяла пізніше розповісти, як боролася з болем. Але додала, що "з жінкою так не можна". Вочевидь, вона мала на увазі, що не можна поводитися так, як це робив її чоловік.

Проте після того, як снайперка розповіла про розставання, у неї одразу з'явилося багато кавалерів. Чоловіки активно пишуть Емеральд в особисті.

Скриншот з Instagram: emerald.evgeniya

"Любі кавалери, не треба мене кликати заміж і на каву. Хоч я і жартувала про гульки, але це лише гумор і сарказм. Наразі в мене маленька дитинка на руках і мені не до цього всього. Кожна жінка зрозуміє. Як тільки я отримаю офіційне розлучення, можливо, я буду готова до побачень. Наразі – ні", — зізналася Євгенія.

Військова розлучиться з чоловіком коли їхній доньці Афіні виповниться один рік, згідно до чинного законодавства.

Нагадаємо, військова, за історією кохання і вагітністю якої спостерігала вся країна, розлучається. Також ми писали, що Нікіта Добринін вперше прокоментував розлучення з Дашею Квітковою.