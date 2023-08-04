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За сутки до дня рождения Меган Маркл оторвалась в итальянском ресторане

4 августа 2023 07:17
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
За сутки до дня рождения Меган Маркл оторвалась в итальянском ресторане
Герцогиня Сассекская, Меган Маркл. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Сегодня, 4 августа, свой день рождения отмечает Меган Маркл. Герцогине Сассекской исполняется 42 года. Накануне именин супруга принца Гарри посетила с ним и друзьями один из ресторанов элитного города Монтесито, где после переезда из Великобритании живет звездная пара.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Подробности предпраздничного ужина

Герцога и герцогиню Сассекских папарацци увидели в хорошем настроении, когда они выходили из модного итальянского ресторана Tre Lune. Его обожают многие знаменитости, среди них, например, светская львица Кортни Кардашьян и телеведущая Эллен Дедженерес.

Меган выглядела гламурно в черно-белом макси платье бренда Posse без бретелей, стоимость которого составляет 240 долларов. Образ именинница дополнила любимой сумкой Cult Gaia и чёрными босоножками на плоском ремешке. Принц Гарри сопровождал любимую в льняной синей рубашке и белых брюках.

Принц Гарри, Мэган Маркл и Мэтт Коэн. Фото: Lightworkers

Пара зашла в популярнейший ресторан, где в тот вечер был замечен музыкант Тревис Баркер, и к ним присоединился их хороший друг Мэтт Коэн — муж многолетней подруги герцогини Сассекской, Хизер Дорак.

Это второе публичное появление членов королевской семьи через несколько дней после нескольких недель, когда их не видели вместе, что свидетельствует о том, что пара полна решимости выступить единым фронтом и бороться с ходящими в таблоидах слухами.

К слову, цены в итальянском ресторане варьируется от 24 до 61 доллара. Посетители могут выбрать из 24 различных блюд из пасты и ризотто, а также широкий выбор мясных и рыбных блюд: от филе лосося за 44 доллара до стейка из филе миньон за 65 долларов.

Популярный среди звезд итальянский ресторан в Монтесито (Калифорния). Фото: Lightworkers

Некоторые медиа пишут, что этот ужин был вечеринкой по случаю дня рождения Меган. Но не следует забывать о разнице во времени с Калифорнией, где живут герцог и герцогиня Сассекские. Фактически они посетили ресторан за сутки до именин. Как именно будут праздновать день рождения невестки Чарльза III, представители звездной пары не сообщают.

Ранее мы писали, что принц Гарри и Меган Маркл сняли новое видео и устроили телефонный квест.

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