Принц Гаррі та Меган Маркл зняли нове відео та влаштували телефонний квест

Герцог та герцогиня Сассекські. Фото: Google

Герцог та герцогиня Сассекські з’явились у новому відео, яке зняли на території свого фешенебельного маєтку в Монтесіто (Каліфорнія). Принц Гаррі та Меган Маркл подзвонили багатьом американцям, чим приємно їх здивували.

Про це повідомляє видання The Telegraph.

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Принц та колишня голлівудська акторка є співзасновниками Фонду підтримки молоді у сфері відповідальних технологій. І нещодавно той провів грант та визначив переможців. Саме їм і зателефонували Гаррі та Меган. Що стало справжнім сюрпризом для новаторів.

Молодший син короля Чарльза III згадав у телефонній розмові своїх дітей, чотирирічного сина Арчі та дворічну дочку Лілібет.

"Дякую вам за все, що ви робите. Наші діти особливо вам вдячні", — сказав Гаррі одному з переможців.

41-річна Меган Маркл вирішила трохи підправити чоловіка та додала: "Вони ще не знають цього, але впізнають згодом". Під час зйомок Гаррі був одягнений у коричневі штани та білу сорочку. Його дружина обрала топ без рукавів пісочного відтінку та бежеву спідницю нижче колін.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Девід та Вікторія Бекхеми більше не дружать з принцом Гаррі та Меган Маркл. Також ми розповідали, що експерти прокоментували бізнес-невдачі молодшого брата принца Вільяма.