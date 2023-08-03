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Принц Гаррі та Меган Маркл зняли нове відео та влаштували телефонний квест

3 серпня 2023 08:23
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Принц Гаррі та Меган Маркл зняли нове відео та влаштували телефонний квест
Герцог та герцогиня Сассекські. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Герцог та герцогиня Сассекські з’явились у новому відео, яке зняли на території свого фешенебельного маєтку в Монтесіто (Каліфорнія). Принц Гаррі та Меган Маркл подзвонили багатьом американцям, чим приємно їх здивували.  

Про це повідомляє видання The Telegraph.

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Принц та колишня голлівудська акторка  є співзасновниками Фонду підтримки молоді у сфері відповідальних технологій. І нещодавно той провів грант та визначив переможців. Саме їм і зателефонували Гаррі та Меган. Що стало справжнім сюрпризом для новаторів. 

Молодший син короля Чарльза III згадав у телефонній розмові своїх дітей, чотирирічного сина Арчі та дворічну дочку Лілібет.

"Дякую вам за все, що ви робите. Наші діти особливо вам вдячні", — сказав Гаррі одному з переможців.

41-річна Меган Маркл вирішила трохи підправити чоловіка та додала: "Вони ще не знають цього, але впізнають згодом". Під час зйомок Гаррі був одягнений у коричневі штани та білу сорочку. Його дружина обрала топ без рукавів пісочного відтінку та бежеву спідницю нижче колін.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Девід та Вікторія Бекхеми більше не дружать з принцом Гаррі та Меган Маркл. Також ми розповідали, що експерти прокоментували бізнес-невдачі молодшого брата принца Вільяма.

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