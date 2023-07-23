Меган Маркл розвеселила "кислим" подарунком дружину Байдена

Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: instagram.com/meghan.markle.official/

Герцогиня Сассекська Меган Маркл порадувала Першу леді США незвичним подарунком. Дружина принца Гаррі таким чином висловила подяку за підтримку.

Про це пише Daily Mail.

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Меган надіслала Джил кошик з лимонами як подяку за те, що дружина Байдена підтримала її після скандального інтерв'ю Опрі Вінфрі. Доказ цього Меган побачила у сукні, яку одягнула Джилл Байден. Сукня була така сама, як і на Меган під час розмови з відомою телеведучою.

Герцоги Сассекські Меган Маркл та принц Гаррі. Фото: Youtube

Джилл Байден. Фото: instagram.com/flotus/

Наступного дня після вибухового інтерв’ю, випущеного в ефір у 2021 році, Джилл одягнула сукню Oscar de la Renta з лимонним візерунком. Сукня була схожа на сукню за 2890 доларів від того ж дизайнера, яка була на Меган.

Твіттер сприйняв вбрання Джил як тонкий знак підтримки команди Сассексів, хоча перша леді кілька разів одягала цю сукню до цього та після того.

Джерело з оточення Джилл Байден розповіло, що вона сприйняла цей подарунок Меган як жарт. Невідомо, що сталося з лимонами після їхнього прибуття до Білого дому.

Цей крок міг бути спробою з боку Меган стати ближче до першої леді, яка має хороші стосунки з принцом Гаррі.

Попри 33-річну різницю у віці, Джилл і Гаррі зблизилися через спільний інтерес до справ ветеранів. Вона мама ветерана — її син служив в Іраку в Національній гвардії Делаверу. Принц Гаррі служив в Афганістані.

Раніше принцеса Шарлотта дебютувала на Вімблдоні, одягнувши милу блакитну сукню. Королівські прихильники вважають, що вбрання восьмирічної дівчинки має прихований сенс.

Нагадаємо, стало відомо, що герцогиня Сассекська Меган Маркл, за чутками, планує будувати політичну кар'єру. Але поки зірку спіткають самі невдачі.